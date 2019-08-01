Родившая Кабаева показала изменившуюся фигуру

Модель Александра Кабаева подарила спортсмену Александру Липовому сына Демида. Всю беременность женщина боролась за супруга, которого отправили в СИЗО – в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Кикбоксера задержали с поличным при передаче 4,5 миллиона рублей некоему Прохорову, который находится в розыске. Буквально накануне родов Кабаева узнала о приговоре, вынесенном ее мужу: два года тюремного заключения.
Малыш смог утешить Александру. Теперь новоиспеченная мамочка с головой ушла в заботы о ребенке. Она лишена предрассудков, поэтому сразу после появления мальчика на свет опубликовала его фотографии и видео в Instagram, подробно рассказала о родах и послеродовом периоде.
Дальше – больше. Александра Кабаева выложила ролик, в котором продемонстрировала изменившуюся фигуру. Модель предстала в шортах и бюстгальтере. "2,5 недели после родов! Вы спрашиваете как у меня сейчас фигура – вот так (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Ушел ли животик – нет еще) уходит) Есть ли растяжки – нет, слава богу, не мазала ничем. Пару раз кокосовым маслом и потом просто забывала. Мой гинеколог сказал что если есть предрасположенность то они будут хоть измажься) Ж*** ушла сразу 😂 На момент беременности я была 55 кг– на конец 81,600😹 поправилась я на 26 кг почти) Диет не держала и сейчас тоже!" – рассказала Кабаева.
Она подчеркнула, что во время беременности думала не о фигуре, а о малыше, поэтому ела все, что хотелось. По ее мнению, в сжигании лишних килограммов очень помогает грудное вскармливание. "Если вдруг меня кто читает тут и думает что беременность это тяжело, да это тяжело, но не бойтесь! Не бойтесь кормить грудью! Если нет противопоказаний, не лишайте ребенка это и вас связи! Если вы думаете что так быстрее придет в форму, то нет. На ГВ быстрее худеешь ! Даже с имплантами все ок как видите ! Это чисто мое мнение!" – заключила Александра Кабаева.
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