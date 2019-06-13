Кабаева показала родившегося малыша
Модель ждет появления на свет своего первенца. Известно, что у Саши Кабаевой будет мальчик. Ребенок, по прогнозам врачей, должен родиться приблизительно 26 июля.
А 13 июня девушка поделилась приятным известием. Она взяла в дом малыша, собаку. "Мое утро началось именно так. Он тоже особенный... Историю как появился Бульон (именно так я назвала его) расскажу сегодня вечером. Пока принимайте малыша в нашу инста семью...) теперь у меня пять пушистых (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Александра Кабаева и поделилась видеороликом.
На кадрах модель запечатлена в машине с милым серым щенком. В семье Александры Кабаевой уже живут слепой шпиц Купик, йорк Виша, овчарка Симба и хаски Гайсан.
Напомним, с февраля текущего года многие следят за тем, как развивается ситуация в семье модели Саши Кабаевой и спортсмена Александра Липового. Причиной тому послужил его арест. Мужчину обвиняют в мошенничестве и попытке вымогательства денег. По мнению модели, супруга нарочно подставили, чтобы посадить за решетку. С февраля по настоящее время спортсмен находится в тюрьме.
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