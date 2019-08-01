"Виталина ждет ребенка": сделано громкое заявление

Недавно стало известно, что больше года назад Прохор Шаляпин встречался с Татьяной Гудзевой. Недавно женщина родила ребенка и теперь утверждает, что певец является его отцом. По ее словам, отношениям помешала Виталина Цымбалюк-Романовская. В связи с тем, что лишилась работы, Татьяна обратилась за помощью к Прохору. Тот обещал помочь, но так и не сделал этого. Гудзева убеждена, что этому помешала ушлая пианистка.
"Когда мы с ней впервые поговорили, от ее угроз мне стало плохо. Меня забрали на скорой и положили на сохранение. Ее задевает, что у Прохора есть любовница, и он этого не отрицает. Виталина вела себя странно, грозила ко мне в роддом приехать", – рассказала Гудзева.
Якобы пианистка хотела поговорить с Татьяной, но та ей отказала – у нее были сложные роды, она себя плохо чувствовала. "Меня только вчера выписали. Честно – чуть не плакала, когда поняла, что Прохор нас с сыном не встретит. Думаю, боялся, что Виталина узнает. Но мы с ним созванивались, я ему фото сына отправила. Виталина увидела у него в телефоне, снова начала меня атаковать звонками со словами: "Держись от него подальше, не надо никаких фотографий, принеси лучше бумагу с тестом ДНК!" – поведала бывшая любовница артиста.
Интересно, что Прохор Шаляпин готов взять на себя ответственность за ребенка, но только в том случае, если будет уверен в своем отцовстве. А Татьяну Гудзеву оскорбляет перспектива прохождения ДНК-теста. Она утверждает, что была верна артисту. Женщина поделилась своими соображениями относительно подноготной отношений певца и пианистки.
"У нее приличное состояние, которое она заработала, будучи женой Джигарханяна. Пока Виталина не знала о нашей связи, Прохор был заботливым. Он мне говорил, что их роман поможет ему в продвижении карьеры. Мол, у Виталины хорошие связи в театральных и эстрадных кругах", – объяснила Гудзева.
Кроме того, якобы есть куда более серьезная причина, почему Прохор Шаляпин вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской. "Общие знакомые мне сказали, что Виталина держит его своей беременностью. Якобы она сказала Прохору, что ждет ребенка от него. Во-первых, думаю, она врет. Во-вторых, я уже родила ему сына. Пусть помогает, несет финансовую ответственность", – цитирует женщину сайт "Комсомольская правда".
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