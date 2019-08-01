"Чтиво разгрузочно-туалетное": легендарного Расторгуева смешали с грязью

Николая Расторгуева и группу "Любэ" жестко критиковали в начале 2000-х годов. Дело было в том, что в музыкальных изданиях бал правила когорта экспертов, считавшихся блюстителями "хорошего вкуса". Но подходила под это определение только гитарная западная музыка, пишет telegram-канал "Русский шаффл".
"Эти люди молились на "Радиохэд" и не могли себе представить, как можно без ужимок написать про великую для своего времени группу "Любэ", – напоминает автор.
В качестве примера приводится рецензия на сборник группы "Любэ" "Юбилей. Лучшие песни", опубликованная в 2003 году в журнале Play.
"Рецензия на альбом группы "Любэ" в музыкальном журнале? Чистое недоразумение! Если рецензия есть, значит журнал не музыкальный, а так, чтиво разгрузочно-туалетное. В оправдание же можем сказать лишь то, что, наверное, не нашлось у отечественных рекорд-лейблов ничего другого прислать для рецензирования", – писали музыкальные критики о группе Николая Расторгуева.
Автор признается: он рад тому, что такую музыкальную критику мы потеряли. Сегодня, к счастью, нет единого "партийного" мнения, и никто не клеймит за "попсу". "Когда петь по-русски – не стыдно. Когда можно совершенно серьезно начать говорить про группу "Альянс" или музыку Игоря Николаева – и тебя будут внимательно слушать", – пишет telegram-канал. В том числе, можно слушать Николая Расторгуева. Результат, по мнению автора, ожидаемый – россиян просто перекормили отвратительными рецензиями.
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