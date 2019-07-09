"Осталась вмятина": Дайнеко пострадала от неадекватного прохожего

Артистка попала в неприятную ситуацию. Виктория Дайнеко стала жертвой агрессивного прохожего.

В Stories своего Instagram звезда пожаловалась на неадекватного незнакомца. Виктория Дайнеко, сидя за рулем своего авто, пыталась освободить дорогу прохожему и, судя по всему, замешкалась. Пешеход оказался не из терпеливых: он взбесился и оставил вмятину на роскошной машине знаменитости.

"**** который не мог обойти мою машину, которую я пыталась убрать с его пути, решил оставить на ней вмятину. Только вмятину можно выправить, а **** он, видимо, на всю жизнь останется", – написала расстроенная артистка, прикрепив фото пострадавшего авто.

Напомним, год назад Виктория Дайнеко купила авто своей мечты – красный Mercedes-Benz класса А. Артистка призналась, что с первого взгляда влюбилась в машину и забрала ее из салона без тест-драйва.

Но уже через два месяца после покупки транспортного средства звезду ожидали неприятности. С автомобиля украли эмблему и датчики активного торможения. Более того, жертвой ограбления стал также отец знаменитости, Петр Николаевич, машину которого тоже навестили воры.

"Ребят, подсказка, если вы на машину любой другой марки поставите значок мерса, она им все равно не станет. Если вы тормозить не умеете, датчик не спасет", – обращалась тогда Виктория Дайнеко к злоумышленникам.