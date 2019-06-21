Затравленную Дайнеко вынудили объясняться
Артистка отдохнула в Черногории и решила поделиться фотографиями с фолловерами. Она выложила кадры на побережье в черном купальнике и стильной шляпе с огромными полями.
Затем Виктория Дайнеко продолжила свой отдых и вновь оказалась на море. Пользователи соцсети подозревают, что теперь исполнительница нежится на пляже в Турции.
Знаменитость опубликовала еще несколько снимков на пляже в оранжевом купальнике с завышенной талией. Позже Виктория Дайнеко обнаружила, что подписчики обсуждают ее фигуру. Многих обеспокоило, что певица, на их взгляд, чересчур худая.
Затравленно певице пришлось объясниться. "Меня опять обзывают анорексичкой! Ребят, у меня всегда ребра торчат, но разве с такими ляжками может быть анорексия. Мои умные весы дома вообще говорят, что у меня скрытое ожирение", – с иронией ответила Виктория Дайнеко.
Истинные поклонники попросили Викторию Дайнеко не обращать внимание на злопыхателей. "Вика у тебя модельная внешность! И ляжек вообще нет!!! Ты шикарная певица и красивая девушка!" – написал один из фанатов исполнительнице.
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