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Затравленную Дайнеко вынудили объясняться

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko
Певица поделилась в Instagram снимками в купальнике. Поклонники заподозрили Викторию Дайнеко в анорексии.
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Артистка отдохнула в Черногории и решила поделиться фотографиями с фолловерами. Она выложила кадры на побережье в черном купальнике и стильной шляпе с огромными полями.

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Виктория Петровна Дайнеко

Виктория Петровна Дайнеко Певица, актриса

Затем Виктория Дайнеко продолжила свой отдых и вновь оказалась на море. Пользователи соцсети подозревают, что теперь исполнительница нежится на пляже в Турции.

Знаменитость опубликовала еще несколько снимков на пляже в оранжевом купальнике с завышенной талией. Позже Виктория Дайнеко обнаружила, что подписчики обсуждают ее фигуру. Многих обеспокоило, что певица, на их взгляд, чересчур худая.

Затравленно певице пришлось объясниться. "Меня опять обзывают анорексичкой! Ребят, у меня всегда ребра торчат, но разве с такими ляжками может быть анорексия. Мои умные весы дома вообще говорят, что у меня скрытое ожирение", – с иронией ответила Виктория Дайнеко.

Истинные поклонники попросили Викторию Дайнеко не обращать внимание на злопыхателей. "Вика у тебя модельная внешность! И ляжек вообще нет!!! Ты шикарная певица и красивая девушка!" – написал один из фанатов исполнительнице.

Автор: Валерия Нарская21 июня 2019, 06:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Виктория Дайнеко

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