Позирующая топлес Дайнеко высказалась о размере собственных гениталий

Певица обнажилась для фото. Виктория Дайнеко получила порцию негатива от недоброжелателей и вступила с ними в перепалку.

В личном Instagram знаменитость показала свежий снимок. На нем Виктория Дайнеко запечатлена топлес. В кадре певица прикрывает грудь рукой.

Поборников морали такая публикация вывела из себя. В адрес звезды комментаторы начали писать гадости. Мол, подобные снимки говорят о неудовлетворенности в личной жизни. Якобы Дайнеко выбивается из сил, пытаясь привлечь внимание мужчин.

"Викуся ну выстави хоть одно интеллектуальное фото......, неужели все так банально в тебе ?!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Столько пошлости, отписываюсь от вас", "🤦‍♂️И вы туда же", – возмутились пользователи Сети.

Дайнеко быстро нашлась с ответом. "Пойду разденусь и обложу все стратегические объекты классической литературой, может так поверят в мой интеллект 😂", – отреагировала певица.

К слову, она откликнулась даже на оскорбление и все перевела в шутку. Одна из подписчиц спросила: "Вика, ходят слухи, что диаметр вашей вагины равен диаметру ведра. Это правда?" Дайнеко не стала переходить на личности и коротко охарактеризовала размер своих половых органов: "Трех ведер!"

Напомним, что экс-участница "Фабрики звезд" давно разведена. Брак распался, так как ее муж Дмитрий Клейман был пойман на измене. Однако Виктория Дайнеко смогла наладить общение с бывшим супругом ради дочери.

"Сложно устраивать встречи с ребенком, когда находишься в стадии конфликта. Каждый, кто проходил через развод, знает это. Главное — наладить отношения друг с другом, чтобы решать все вопросы в партнерстве. Я не скажу, что достигла больших высот, но мы двигаемся к этому. Хотим, чтобы дочь понимала: у нее есть и папа, и мама", – пояснила Виктория Дайнеко в интервью.