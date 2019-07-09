"Одно лицо": маленькая дочь становится копией Николаева
В личном Instagram певец опубликовал нежный снимок. В кадре Игорь Николаев, сидя за роялем, держит на коленях дочь Веронику.
"Момент, когда только-только проснулись и день обещает быть солнечным!)☀Всем прекрасного дня и хороших новостей!)", – написал артист под фото.
Интернет-обыватели в комментариях отметили, что трехлетняя Вероника очень похожа на отца. Возможно, малышка унаследовала музыкальный и литературный таланты родителя.
"Никуся одно лицо с папой,🧔👧", "Какие вы классные👍 Вероничка такая милая сладкая девочка💋💋💋", "Вероничка, как утренний лучик солнца, такая светлая! Добра и любви вашей семье!", "Какие шикарные! Вероничка! Продолжение папы. Будущая певица!❤❤❤", – отреагировали поклонники Игоря Николаева.
Напомним, дочь Веронику Игорю Николаеву родила третья супруга – певица Юлия Проскурякова. Девочка появилась на свет 8 октября 2015 года – через пять лет после того, как Игорь и Юлия поженились. Артист ранее признавался, что рождение наследницы сделало его по-настоящему счастливым. Звезда души не чает в крохе, поэтому часто рассказывает о ее успехах в соцсетях. Недавно, например, гордый отец Игорь Николаев, сообщил, что Вероника впервые досидела до конца мультфильма в кинотеатре.
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