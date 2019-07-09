Русский Кен бесследно исчез после наглой выходки
Русский Кен лишил свою подругу смартфона и немалой суммы денег. Как рассказала 42-летняя Елена стражам порядка, Егор Холявин позвонил ей 4 июля и сообщил, что его автомобиль забирают на штрафстоянку. Бывший участник "Дома-2" попросил у подруги денег на оплату штрафа.
Доверчивая Елена не просто дала Русскому Кену денег – она предоставила ему свой смартфон и сообщила пароль от мобильного банка. Холявин вышел с телефоном на лестничную площадку – и только его и видели.
Позже выяснилось, что машину Русского Кена и не думали эвакуировать – на автомобиле разъезжали его родственники. Зато счет Елены "похудел" на 53 тысячи рублей. Вся эта история отражена в заявлении, которое приняли в отделении полиции.
Русский Кен Егор Холявин недавно попал в больницу после очередной пластической операции. Через руки хирургов бывший участник "Дома-2" прошел около двух десятков раз – он очень хочет стать живой копией друга куклы Барби. Недавно Холявин с помпой объявил о создании модельного агентства и заявил, что оно будет задавать стандарты красоты всему миру, напоминает Пятый канал.
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