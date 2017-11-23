Подруги уличили в воровстве красавчика из "Дома-2"

Бывший участник скандального шоу "Дом-2" Егор Холявин уличен в мошенничестве. Другие звезды проекта жалуются на воровство.

"Русский Кен", как называет себя "строитель любви", по словам его приятельниц неоднократно обманывал их и пытался поживиться за их счет. Так, Вероника Веро рассказала, что Холявин однажды продал ей сертификат на отбеливание зубов за пять тысяч рублей. Как оказалось, их раздавали бесплатно. "Позорище какое-то!", – возмущается девушка.

"Я уже ему говорила: "Егор, ну скажи: Да, я решил тебя кинуть. Я таких людей называю "мыльный пузырь". Чем живет? Как зарабатывает? Одному богу известно. Этого кинул, того кинул и замечательно живется. Все же лучше, чем работать собственной головой!", – негодует Вероника.

Публикация от SUPER (@super.ru) Ноя 23 2017 в 6:38 PST

У другой участницы проекта, Натальи Клаус нечистый на руку "Кен" украл iPhone6. "Сказал, что привезет завтра 35 тысяч, но просто исчез", – вспоминает девушка в интервью журналу Super. Дорогой смартфон Егор получил обманом – вызвался съездить и починить.

Александра Артемова рассказала, что Холявин занял у нее 23 тысячи рублей. Якобы, у него серьезно заболела мама, и срочно нужны деньги на лечение. "По итогу я не знаю, отвез он их матери, не отвез. Но деньги он мне не отдал", – поделилась участница телестройки.

Егор Холявин известен тем, что решил целиком перекроить себя. И стать копией жениха куклы Барби – пластикового Кена. "Чтобы достичь идеальной внешности, мне необходимо перенести 30 пластических операций. Все процедуры очень серьезные и проходят под общим наркозом", – рассказал Егор."15 операций я уже пережил. Но в последний раз попал в больницу в тяжелом состоянии – мой организм не справился с нагрузками, – вздыхает Холявин. – Сейчас мне 30 лет и мое состояние стабильное, однако я понимаю: может случиться все что угодно, вплоть до летального исхода. Ведь впереди еще самые сложные перевоплощения"., – заявлял он.

