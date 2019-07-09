Стала посмешищем: Волочкова пала жертвой язвительной Водонаевой
Звезда стояла у входной двери. Алена Водонаева была облачена в черное кружевное платье с пышным низом. Держа туфлю в руке, она подняла край огромной юбки над головой.
"Посмотрите на мой фирменный шпагат. Вот мои фирменный туфли, мой фирменный шпагат. Проходите, дорогие, в мою усадьбу", – изображала она Анастасию Волочкову, приглашая операторов и ведущего YouTube-шоу "Голая правда с Оскаром Ренкелем".
Уже в квартире Алена отчитала гостей, за то что ей не преподнесли букет белых роз. Это был еще один камень в огород Анастасии, ведь всем известно, как балерина любит эти цветы.
Насмехался над танцовщицей и ведущий проекта – Оскар Ренкель. Водонаева, рассказывая о своей любимой обуви, призналась, что у нее очень широкие стопы – "как у гладиатора". "У меня нормальный размер – 39-й, я высокая, у меня широкая нога", – жаловалась телеведущая.
"Сейчас такие отмазки Волочковой посыпались", – зацепил балерину ведущий проекта. После Оскар отметил, что свои "широкие" ноги Водонаева "растанцевала".
После, когда Алена проводила экскурсию по своей квартире, гость заметил стоящую в коридоре декоративную бочку-шкаф Chanel №5. Водонаева пояснила, что такие аксессуары для интерьера были в моде пять лет назад. В скором времени телеведущая планирует заменить ее на семейную реликвию – старую швейную машинку "Зингер".
"Можно подарить Анастасии Волочковой. Как раз ей в баню пригодится. Выкидывать не будем", – рассудила Алена Водонаева.
Этим телеведущая ее гость не ограничились. Оскар Ренкель раскритиковал платье Алены Водонаевой от дизайнера Беллы Потемкиной.
"У меня пачек больше нет, я решила подготовиться, чтобы быть Анастасией Волочковой", – улыбнулась Алена Водонаева в ответ.
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