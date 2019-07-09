Никита Джигурда рассказал о грязных методах Андрея Малахова
Актер объяснил, почему в последнее время так редко появляется на телевизионных экранах. Оказывается, Никита Джигурда уже два года не участвует в ток-шоу.
По его словам, ранее он сильно обжегся, снявшись в ряде популярных программ. Тогда актера заманили на шоу, вбросив в СМИ фейковую новость.
"И без меня два шоу сделали по Первому каналу и другим: "Джигурда изнасиловал", "Джигурда убил", "Джигурду посадят" и так далее", – вспоминает знаменитость.
После, по словам Джигурды, его дом осаждали жадные до сенсации редакторы и продюсеры ток-шоу, артисту предлагали десять тысяч долларов за появление в эфире. "Потому что глупо получается, потому что мочат Джигурду, а самого Джигурды нет", – так объясняет назойливость и щедрость телевизионщиков артист.
В итоге знаменитость была вынуждена появиться в эфире. Тогда он думал, что сможет обелить себя, придя в студию. Деньги у редакторов Никита Джигурда брать отказался.
"Прихожу – говорю. Где спокойно говорю – все под нож, а когда уже идет беспредел, задают вопросы и мне говорит Малахов, что ни один из ВИПов не пришел меня поддержать", – вспоминает съемки актер.
Уже после записи программ артист понял, что попал в капкан. Выяснилось, что Андрей Малахов подставил Никиту Джигурду. С подачи шоумена в студии артиста постоянно провоцировали, выставляли в неприглядном свете, а среди экспертов не было человека, который был бы лоялен к нему. Гостей, которые хотели выступить в защиту знаменитости, на съемки не позвали. Артист полагает, что кто-то заказал его "уничтожение" в СМИ. "Приглашают специально в студию всех тех, кто против. Заказ был", – добавил Никита Джигурда.
Артист также рассказал, что находится в черном списке практически у всех российских режиссеров и продюсеров, поэтому снимается меньше, чем раньше. Между тем недавно Никита Джигурда озвучил главного злодея в 100-процентном болливудском треше – фильме "Робот 2.0", который стартует в прокате 25 июля.
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