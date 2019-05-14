Джигурда решил раскрыть тайну умершего Доренко
Актер Никита Джигурда обещает когда-нибудь рассказать о своих встречах с Сергеем Доренко. Журналиста артист называет "настоящим" и отмечает, что жил он ярко – и ушел красиво. Свои переживания по поводу его смерти Джигурда высказал в опубликованном в Instagram видео.
"Поминаю Сергея Доренко. Когда-нибудь расскажу о наших встречах. О проекте, который, увы, не осуществился. Но суть в том, что он настоящий. Красиво ушел, празднично, с разрывом аорты. Короче говоря, Сережка, царствие тебе небесное", – сказал актер. В заключение Никита Джигурда пожелал и подписчикам его микроблога "не хворать" – и выпил рюмку водки.
Смерть настигла 59-летнего журналиста в центре Москвы, когда он на мотоцикле возвращался от своих друзей из Подмосковья. Похороны должны были состояться 12 мая на Троекуровском кладбище, однако церемонию пришлось перенести.
Официальной причиной смерти главного редактора радиостанции "Говорит Москва" считается разрыв аорты. Но дочери журналиста от первого брака заявили, что их отца могли отравить, и потребовали дополнительной судебно-медицинской экспертизы, напоминает Teleprogramma.pro.
В подписи к посту Никита Джигурда причислил Сергея Доренко к "безумцам", которые живут так, как будто они бессмертны. "Ярко, драйвово, прикольно жил и так же перешел в мир иной. Но главное – жизнь земную любил своею бунтарской душой", – заключил артист.
Батька доигрался
Поклонники в шоке от случившегося
Гламурная блондинка расслабляется в США
У финансовой организации серьезные проблемы
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Не получаю удовлетворения
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Ирина Шейк и Бреди растались
Отбирают квартиру
Верите ли вы в привороты?
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
2 года без секса
Она ушла к моему другу
Игра престолов!!!
Боюсь уколов, истерика
Боюсь одиночества
Что подарить на годовщину свадьбы?
Тарасов передарил машину Бузовой
Во всем виноваты евреи!
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.