Джигурда решил раскрыть тайну умершего Доренко

Никита Джигурда помянул скончавшегося на днях Сергея Доренко. В опубликованном видео актер пообещал рассказать о совместных планах с журналистом, которые им так и не удалось осуществить.

Актер Никита Джигурда обещает когда-нибудь рассказать о своих встречах с Сергеем Доренко. Журналиста артист называет "настоящим" и отмечает, что жил он ярко – и ушел красиво. Свои переживания по поводу его смерти Джигурда высказал в опубликованном в Instagram видео.

"Поминаю Сергея Доренко. Когда-нибудь расскажу о наших встречах. О проекте, который, увы, не осуществился. Но суть в том, что он настоящий. Красиво ушел, празднично, с разрывом аорты. Короче говоря, Сережка, царствие тебе небесное", – сказал актер. В заключение Никита Джигурда пожелал и подписчикам его микроблога "не хворать" – и выпил рюмку водки.

Смерть настигла 59-летнего журналиста в центре Москвы, когда он на мотоцикле возвращался от своих друзей из Подмосковья. Похороны должны были состояться 12 мая на Троекуровском кладбище, однако церемонию пришлось перенести.

Официальной причиной смерти главного редактора радиостанции "Говорит Москва" считается разрыв аорты. Но дочери журналиста от первого брака заявили, что их отца могли отравить, и потребовали дополнительной судебно-медицинской экспертизы, напоминает Teleprogramma.pro.

В подписи к посту Никита Джигурда причислил Сергея Доренко к "безумцам", которые живут так, как будто они бессмертны. "Ярко, драйвово, прикольно жил и так же перешел в мир иной. Но главное – жизнь земную любил своею бунтарской душой", – заключил артист.