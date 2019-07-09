Роза Сябитова накинулась на Гарика Харламова из-за Ларисы Гузеевой

В последнее время все большую популярность набирают комичные ролики на странице Гарика Харламова, в которых фигурирует Лариса Гузеева и передача "Давай поженимся". Роза Сябитова не выдержала таких выпадов в адрес соведущей и обрушилась на шоумена с критикой.

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