Роза Сябитова накинулась на Гарика Харламова из-за Ларисы Гузеевой
Главная сваха страны утверждает, что юморист, высмеивая публично шоу на федеральном канале и его ведущую, должен думать о последствиях. "Не все ж "пипл хавает"… Фраза была вырвана из контекста и опубликована, это было очень плохо. Когда я вижу, что человек делает что угодно, лишь бы собрать нужное ему количество подписчиков, мне становится по-человечески жалко Гарика. Потому что все имеет свое начало и свой конец. Когда ты уходишь с пьедестала, ты это чувствуешь и видишь, что интерес к тебе падает", – высказалась Сябитова.
За Ларису Гузееву вступилась и Василиса Володина. По ее мнению, Харламов перешел границу смешного. Она считает, что это уже просто неэтично, потому что, если шутки становятся систематическими, это напрямую говорит об отсутствии вежливости и этики у юмориста.
"Выбрать женщину мишенью и на ней упражняться – это не очень прилично", – отметила ведущая программы "Давай поженимся!".
Напомним, что Роза и Василиса высказались после выхода ролика, в котором Лариса произносит нецензурное слово. Это видео на странице Харламова вызвало ажиотаж, набрав множество лайков и комментариев.
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