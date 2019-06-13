"Я больше не могу": измученная удушьем Сябитова рассказала о страданиях

Звезда шоу "Давай поженимся!" пожаловалась на депрессию. Роза Сябитова страдает из-за непонимания окружающих.

В личном Instagram телесваха сообщила, что не спит уже три ночи. Розу Сябитову мучает удушье, у нее бешено колотится сердце и стоит ком в горле.

"Мне страшно. Похоже на старости лет схожу с ума. Почему люди не видят и не хотят видеть меня настоящую? Почему не понимают, где я, а где мой образ?" – рассказала о своих тревогах знаменитость.

Последней каплей, по словам Сябитовой, стал разговор с подругой. Говоря с приятельницей по телефону, Роза попыталась отойти от экранного образа телесвахи и стать собой. Однако столкнулась с недоумением. "Роза, что с тобой? Где твой фирменный голос? Что-то случилось?" – удивилась подруга.

В тот момент Роза Сябитова почувствовала горечь. Ощущение ненужности накрыло теледиву с головой.

Да ничего не случилось! Просто выключила первую кнопку и включила себя настоящую и живую! Но настоящая я никому не нужна! Или меня уже нет настоящей? Сваха погребла под собой все живое? Все. Я больше не могу..." - сообщила звезда "Давай поженимся!".

Пользователи Сети поспешили успокоить любимицу публики. Звезде посоветовали сменить обстановку и отдохнуть. Также Розе Сябитовой рекомендовали "избавиться" от таких подруг. Интернет-обыватели отметили, что у телесвахи серьезный недуг – депрессия.