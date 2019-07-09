Звезда "Уральских пельменей" предстала полуобнаженной
На записи артистка сидит в бикини на борту круизного лайнера на фоне золотистого заката. Запись сделана во время отдыха в Сочи. На Юлии черный купальник с расшитым пайетками бюстгальтером.
Девушка постоянно демонстрирует подписчикам свою фигуру. К слову, они часто отмечают, что Михалкова в прекрасной физической форме, отмечает Пятый канал.
О личной жизни звезды шоу "Уральские пельмени" известно немного. Долгое время она состояла в отношениях с политиком, депутатом Законодательного собрания Свердловской области Игорем Даниловым. В 2014 году пара рассталась по неизвестным причинам.
Вскоре Юлия сообщила поклонникам в Instagram, что встретила вторую половинку. Но раскрывать имя она не стала. Актриса рассказала лишь, что познакомилась с мужчиной на выступлении "Уральских пельменей".
Помимо актерской карьеры, Михалкова успешно занимается бизнесом. Она открыла центр ораторского искусства и сценической речи и ведет там занятия.
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