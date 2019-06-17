Ради "Уральских пельменей"
На снимке артистка запечатлена рядом с арфой. Под фото она написала, что мало кто знает, но специально для выступлений она многому научилась: садиться на шпагат, ездить на скейте, говорить по-татарски, играть на арфе.
Подписчики в комментариях высоко оценили таланты звезды "Уральских пельменей". "Это же круто! Сколько у вас плюсов", "Умница! Всегда приятно на вас смотреть! Пример для подражания!", "Профессиональный рост или повышение квалификации. Вы замечательный и усердный член коллектива, еще и красивый. Премию!" – осыпали Михалкову комплиментами верные фанаты.
Некоторые разочарованно отметили, что ни разу не видели, как артистка садится на шпагат. Другие не поняли, зачем ей арфа и скейт. Но ответа никто так и не получил.
"А на гитаре слабо?" – шутливо поинтересовался активный пользователь Сети.
Напомним, долгое время Юлия встречалась с Игорем Даниловым – политиком и депутатом областной думы Свердловской области. Гражданские супруги жили душа в душу. Но в 2014 году союз распался по неизвестным причинам. Михалкова старается обходить тему личной жизни и отказывается давать какие-то комментарии.
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