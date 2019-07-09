Наташе Королевой врезали за странный поцелуй сына
Накануне, 8 июля, в России отметили День семьи, любви и верности. Многие знаменитости публиковали в Instagram семейные фотографии, а в подписях поздравляли с праздником, желали благополучия. Не осталась в стороне и певица Наташа Королева. Правда, артистка ограничилась видео в Stories.
Певица сняла себя и Архипа во время прогулки по Москве. Мать и сын поздравили фанатов, а затем Наташа обратилась к Архипу: "Поцелуй мамочку!" Тот осыпал родительницу поцелуями от лица до шеи.
Казалось бы, трогательный ролик должен был порадовать поклонников, но не тут-то было. Многие комментаторы довольно нервозно отнеслись к видео. Почему-то поклонники сочли странным и даже недопустимым поцелуй Архипа в шею.
Впрочем, другая часть фанатов не обратила на этот нюанс никакого внимания и рассыпалась в комплиментах Наташе Королевой. Пользователи Сети похвалили артистку за теплые отношения с сыном и в который раз отметили, какой Архип большой.
Единственному наследнику Наташи Королевой уже 17 лет. Каждый год Архип ездит в Страну восходящего солнца, где живет в одной и той же семье, проходит стажировку: изучает язык, культуру, путешествует.
"У него Япония на первом месте", – призналась Наташа Королева в недавнем интервью. С 15 лет Архип ездит туда один. Певица тоже там была, но, по словам артистки, ей Япония не близка.
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