Накрыло с головой: Королева в купальнике устроила зажигательные танцы в пене

Артистка устроила жаркие танцы в купальнике. Наташа Королева и ее близкие зажгли под новую композицию знаменитости "Символ юности".

В личном Instagram артистка опубликовала любительское видео. В кадре Наташа Королева вместе с друзьями и родственниками танцует под свою же песню, а в это время их с головой накрывает белой пеной.

Знаменитость сообщила, что запустила челлендж, в котором может принять участие любой желающий. "В этот праздничный день я объявляю старт челленджа. Присоединяйтесь к нашей компании, танцуйте как мы, танцуйте вместе с нами, танцуйте от души! Отмечайте меня в Stories, в ленте на ваших видео и конечно ставьте хештеги #наташакоролева #символюности", – написала звезда.

Наташа отметила, что самые креативные ролики она обязательно опубликует в своем микроблоге. Также знаменитость планирует выбрать пятерку зажигательных видео и вручить подарки. Победителю челленджа Наташа Королева обещала денежный приз – 50 тысяч рублей.

"Супер...Королева....позитивная зажигалка,с утра посмотришь-день удался.Лучша ее нет,настоящая,дивая,не придуманная! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Позитив , подняло настроение ! Наташе творческих успехов ! Счастья семье . Классно , смотрела несколько раз", "Ю хуууу!!!!!!!девчонки.!!!! Весело, классно!!! Зажигайте,... Супер!!!" – отреагировали на пост Наташи Королевой поклонники.