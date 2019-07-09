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Торчащие соски исхудавшей Джоли возбудили народ

Анджелина Джоли. Фото: www.globallookpress.com
Анджелина Джоли, в последнее время изрядно потерявшая в весе, не думает отказываться от откровенных нарядов. Звезда Голливуда привела в восторг поклонников, прогулявшись по Парижу в легком платье, под которым не было нижнего белья.
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Анджелина Джоли приехала в столицу Франции с десятилетними близнецами Вивьен и Ноксом. Папарацци засняли актрису во время прогулки. Голливудская звезда нарядилась в бежевое платье с широким поясом и туфли-лодочки, дополнив образ алой помадой и солнечными очками.

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Однако внимание поклонников привлекла грудь актрисы. Легкое платье, под которым, судя по всему, не было бюстгальтера, не скрывало торчащих сосков Джоли. Это сразу оценила мужская часть аудитории. "Вот это сосцы!" – написал один из комментаторов.

Джоли же, пока мужчины обсуждали ее выдающиеся достоинства, встретилась со своей крестной – французской актрисой Жаклин Биссет. Звезда в свои 74 года выглядит шикарно. Во время встречи с крестницей на ней были темно-синий костюм и черные туфли. Биссет – давняя и близкая подруга семьи Джоли и поддерживает с Анджелиной самые теплые отношения, пишет Hollywood Life.

В последнее время поклонники Анджелины Джоли обеспокоены состоянием здоровья актрисы. Она сильно похудела. А недавно потеряла сознание прямо во время съемок. Друзья уговорили Джоли пройти обследование, но звезда сбежала из больницы, не дождавшись результатов анализов. Правда, позже ее видели в госпитале Лос-Анджелеса. 

Автор: Андрей Евлампиев9 июля 2019, 04:37
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Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей

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