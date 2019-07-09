Торчащие соски исхудавшей Джоли возбудили народ
Анджелина Джоли приехала в столицу Франции с десятилетними близнецами Вивьен и Ноксом. Папарацци засняли актрису во время прогулки. Голливудская звезда нарядилась в бежевое платье с широким поясом и туфли-лодочки, дополнив образ алой помадой и солнечными очками.
Однако внимание поклонников привлекла грудь актрисы. Легкое платье, под которым, судя по всему, не было бюстгальтера, не скрывало торчащих сосков Джоли. Это сразу оценила мужская часть аудитории. "Вот это сосцы!" – написал один из комментаторов.
Джоли же, пока мужчины обсуждали ее выдающиеся достоинства, встретилась со своей крестной – французской актрисой Жаклин Биссет. Звезда в свои 74 года выглядит шикарно. Во время встречи с крестницей на ней были темно-синий костюм и черные туфли. Биссет – давняя и близкая подруга семьи Джоли и поддерживает с Анджелиной самые теплые отношения, пишет Hollywood Life.
В последнее время поклонники Анджелины Джоли обеспокоены состоянием здоровья актрисы. Она сильно похудела. А недавно потеряла сознание прямо во время съемок. Друзья уговорили Джоли пройти обследование, но звезда сбежала из больницы, не дождавшись результатов анализов. Правда, позже ее видели в госпитале Лос-Анджелеса.
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