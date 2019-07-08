Нескромную Лопыреву публично поставили на место
Звезда побывала на матче "Зенита" и "Локомотива" за Суперкубок России. Игра состоялась 6 июля в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" и завершилась победой последних со счетом 3:2.
Виктория Лопырева рассказала о походе на спортивное мероприятие в личном Instagram. "12 лет в Суперкубке России не забивали пять мячей 5️⃣⚽️💪🏽. Пришла Вика, и получите-распишитесь 🤪! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала звезда.
После теледива отметила, что первый тайм ей показался скучным, зато второй вызвал шквал эмоций. Также звезда пожурила болельщиков "Зенита", которые выкрикивали очень грубые кричалки. "А в остальном все было супер. Всем спасибо. Новый российский сезон, в добрый путь! V p.s. Наконец-то поздравила лично Александра Дюкова с новой должностью 🤝 очень рада! V", – резюмировала Виктория Лопырева.
Эта публикация вызвала недовольство у некоторых отечественный футбольных фанатов. Звезде посоветовали быть скромнее, и не присваивать себе чужие заслуги. Судя по всему, болельщики не поняли, что теледива всего лишь пошутила по поводу своего вклада в исход игры.
"Лол, как будто ее присутствие как-то повлияло на ход матча.. Мда", "Вот почему смолов забил👏", "Локомотив тоже очень грубо кричали, так что не надо на зенит наговаривать", - писали Виктории Лопыревой интернет-обыватели.
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