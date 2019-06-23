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Шоу-бизнес

Счастливая Лопырева рассказала о второй беременности

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Известная модель поделилась в своем Instagram-аккаунте сокровенным. Виктория Лопырева просит совета у пользователей соцсети.
прочитано 3361 раз

Недавно впервые ставшая матерью модель не знает, как поступить. Она уже задумывается о второй беременности, но не уверена, что стоит торопиться в этом вопросе.

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Виктория Петровна Лопырева

Виктория Петровна Лопырева модель, телеведущая

"Второй ребенок: ждать или не ждать?", – поинтересовалась Виктория Лопырева у мамочек-подписчиц. "Быть мамой – это необъятное счастье, но привычки выработанные годами, порой заставляют меня менять режим и планы. Все еще кормлю, поэтому похвастаться, как раньше, несколькими перелетами в день из страны в страну, уже не получается. Иногда даже скучаю по нереально загруженному режиму, как раньше", поделилась звезда.

Виктория Лопырева призналась, что начала задумываться о том, что когда сын немного подрастет, ей будет легче сформировать свой график и "добиться все той же суперактивной жизни", к которой она уде привыкла. По ее словам, отец ее ребенка, предприниматель Игорь Булатов может однажды сказать: "А давай теперь девочку?".

"Как думаете, должна ли быть разница в возрасте между детьми. Если да, то какая? Лучше ли сразу родить двоих или больше уделить времени своему первенцу?" – спросила совета у фолловеров Виктория Лопырева.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни считают, что лучше рожать как можно больше детей, пока есть такая возможность. Другие же уверены, что торопиться не стоит, поскольку беременность и роды – серьезное испытание для женского организма, и Виктории Лопыревой лучше сначала полностью восстановиться после первенца.

Автор: Валерия Нарская23 июня 2019, 17:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Спасибо тому, кто показал мне этот чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/YUSDY8N Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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