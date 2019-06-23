Счастливая Лопырева рассказала о второй беременности
Недавно впервые ставшая матерью модель не знает, как поступить. Она уже задумывается о второй беременности, но не уверена, что стоит торопиться в этом вопросе.
"Второй ребенок: ждать или не ждать?", – поинтересовалась Виктория Лопырева у мамочек-подписчиц. "Быть мамой – это необъятное счастье, но привычки выработанные годами, порой заставляют меня менять режим и планы. Все еще кормлю, поэтому похвастаться, как раньше, несколькими перелетами в день из страны в страну, уже не получается. Иногда даже скучаю по нереально загруженному режиму, как раньше", поделилась звезда.
Виктория Лопырева призналась, что начала задумываться о том, что когда сын немного подрастет, ей будет легче сформировать свой график и "добиться все той же суперактивной жизни", к которой она уде привыкла. По ее словам, отец ее ребенка, предприниматель Игорь Булатов может однажды сказать: "А давай теперь девочку?".
"Как думаете, должна ли быть разница в возрасте между детьми. Если да, то какая? Лучше ли сразу родить двоих или больше уделить времени своему первенцу?" – спросила совета у фолловеров Виктория Лопырева.
Пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни считают, что лучше рожать как можно больше детей, пока есть такая возможность. Другие же уверены, что торопиться не стоит, поскольку беременность и роды – серьезное испытание для женского организма, и Виктории Лопыревой лучше сначала полностью восстановиться после первенца.
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