"Поседела от страха": звезда сериала "Не родись красивой" стала жертвой нападения
Звезда сериала "Не родись красивой" снимается в новом фильме. Юлия Такшина после завершения популярного проекта работает, в основном, в театре – и вот теперь подвернулся новый проект.
Актриса активно делится с поклонниками в своем микроблоге снимками со съемочной площадки. Последний из них фанатов привел в ужас – под глазом Юлии красуетсся огромный фиолетовый синяк.
"Роли разные важны, роли всякие нужны! Побили, от страха поседела, то ли еще будет!", – написала звезда сериала "Не родись красивой". Подписчикам следовало бы понять, что "фонарь" Такшина получила по сценарию, это всего лишь грим.
Однако на подпись к снимку мало кто обратил внимание. Поклонники взорвались от возмущения. "Юлия кто этот чудовищный мужчина, которой вас так бил?", "Кто посмел!", "Бедняга", "Вот это синячище", – сочувствуют актрисе фанаты (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Более внимательные фолловеры задались более насущным вопросом: их интересовало, в каком же фильме снимается звезда сериала "Не родись красивой". Однако Юлия Такшина предпочла сохранить секрет.
Юлия Такшина 6 лет состояла в браке с коллегой по цеху Григорием Антипенко – еще одной звездой сериала "Не родись красивой". У них родились два сына – Иван и Федор. Позже актер расстались, однако сохранили хорошие отношения и даже проводят вместе отпуск.
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