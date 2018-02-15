Юлия Такшина: Опять приходится себя перебарывать

Эксклюзив Интервью Билан обездвижен после авиакатастрофы Ан-148 За травлю Волочковой заплатили несколько миллионов Дом-2

Выбор читателей

Панайотов сделал заявление после крушения самолета
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Осин пятый день находится без сознания
Извращенец Панин сношался на людях с любительницей свинга
Валерия вышла в свет без белья (фото)
Колдун погиб в авиакатастрофе Ан-148
партнеры
Четверг 15 февраля
Лента новостей
14:35
Медальный зачет Олимпиады-2018
14:32
Нани Брегвадзе даст долгожданный концерт в Крокусе
14:29
Секс-тренера эскортницы Рыбки нашли среди ученых в "Сколково"
14:23
Под Москвой буксировщик снес легковушку автобусом (видео)
13:55
Зеленые технологии: депутаты отказались от стекла и пластика
13:41
Лучшие предложения недели в онлайн-магазинах
13:28
Петр Налич подарит женщинам Большой Весенний концерт
13:05
В Москве перевернулся внедорожник (видео)
13:00
Россиянина специально покалечили на Олимпиаде
12:37
Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом
12:22
Россия расколола МОК после допинг-скандала
12:12
Белый порошок переполошил дипломатов в Москве
11:17
Тупорылая акула бросилась на спортсмена (видео)
11:01
Шокирующие подробности кровавой бойни в американской школе
10:57
Рубль показал максимальный рост к доллару за год
10:44
Под Липецком ребенка убило шайбой на тренировке
10:26
В посольстве Нидерландов в Москве нашли подозрительный предмет
10:18
В центре Москвы обокрали художника
09:59
Дала газу: Елизавета II оконфузилась в компании султана
09:59
В Москве загорелся исторический особняк
09:53
Водитель запер школьницу в маршрутке на глазах у пассажиров
09:36
Российский спортсмен получил тяжелую травму на Олимпиаде
09:29
Самолет с пассажирами экстренно сел в Благовещенске
09:25
Создана уникальная вакцина от рака
09:13
Собака час пыталась оживить сбитого друга (видео)
08:58
Федора Смолова жестоко обманули при покупке квартиры за 191 млн
08:51
Украина подпортила жизнь России в Крыму
08:26
Мимо медалей: у Тарасовой случилась истерика из-за падения на Олимпиаде
08:10
Названа неожиданная причина крушений самолетов в России
07:52
При стрельбе в американской школе погибли 17 человек
22:03
Экстрасенс пообещал боль российским хоккеистам на Олимпиаде
21:58
За кого болеть в Пхенчхане 15 февраля
21:34
Москву захотели переименовать
21:28
Искусанный труп младенца нашли под Москвой
21:24
Жена Лени Голубкова умерла от гриппа в 46 лет
21:21
Цымбалюк-Романовскую призвали оставить Джигарханяна живым
20:48
Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148
20:43
ЦРУ призналось Порошенко в любви
20:40
В Москве на Боровском шоссе открыли стрельбу
20:19
Верная собака насмерть замерзла вместе с хозяйкой в лесу
20:03
Интимные фото особенной дочери Хакамады произвели фурор
19:31
Жириновский назвал долгие поцелуи в "грязный рот" противными
19:25
Как помочь ребенку выжить в школе
19:23
Маргарите Суханкиной объявили бойкот
18:56
Ковальчук нелепо оправдался за поражение от Словакии
18:50
Безумные регионы: Шестиклассницы подрались из-за "жениха"
18:46
Сексуальная блондинка показала роскошные ягодицы
18:00
Госдума помогает региональным бюджетам
17:50
Упавшая на рельсы метро 52-летняя москвичка погибла
17:50
"Аэрофлот" разрешил перевозить большие музыкальные инструменты в салоне
17:42
Олимпийскую чемпионку затравили за обжорство
17:32
Что случилось с внешностью Настасьи Самбурской
17:29
Российские хоккеисты опозорились в первом матче Олимпиады
17:15
Последний полет Ан-148 повторят в Подмосковье
17:09
Москвичей предупредили об аномалии века
16:54
В московском метро из-за пассажира произошел сбой
16:54
Россия и Армения будут выстраивать особые отношения
16:39
Педофилов в России ждет суровая кара
16:36
58-летний Харатьян выглядит как мальчик
16:28
Как бороться с возрастными изменениями
16:02
Бузова разочаровала пошлым клипом с "самым красивым преступником"
16:01
Витас во вздыбленных трусах пошалил перед камерой
15:58
Российские врачи сделали пациенту язык из руки
15:49
Россия и Армения укрепляют парламентские связи
15:45
Грандиозный фестиваль живого кино пройдет в Москве
15:36
Под Москвой мужчина изрезал облаявшего его пса (видео)
15:24
После скандала с Нетребко вдова Хворостовского приехала на кладбище
15:23
Россия забросила первую шайбу на Олимпиаде
15:10
Российских фигуристов засудили на Олимпиаде
15:08
Цымбалюк-Романовская впервые созналась в подлом обмане Джигарханяна
14:46
Пелагея вместе с мужем покидает Россию
14:37
Двигатель Boeing 777 начал разваливаться в полете (видео)
14:36
Назван состав сборной России на первый хоккейный матч на Олимпиаде
14:26
В центре Москвы студента пришибло льдиной
14:16
Вяльбе отказалась спасать российский биатлон
14:13
Дубцова показала фото со знойным брюнетом
14:02
Олимпиада под угрозой срыва: Пхенчхан накрыл мощный ураган
13:48
В Москве при обрушении строительных лесов пострадали рабочие
13:44
Поргина о Караченцове: Труп лежит
13:36
Предсказавший расстрел Николая II астролог пророчит России "море крови"
13:20
Перед смертью Яковлев тайно женился в Сербии
13:03
Озверевший любовник жестоко избил эскортницу из "Дома-2"
12:45
В России открестились от затравленных МОК спортсменов
12:34
Полиция поймала бомжа с 42 миллионами в карманах
12:34
Продажного Губкина пропесочили за близость с Цымбалюк-Романовской
12:33
Госдума запретила контактную притравку в России
12:32
Дуэт "Непара" снова гастролирует по России
12:08
Голая супермодель рухнула со скалы (видео)
11:52
Умер актер Юрий Войтов
11:44
Располневший Баста выглядит "отвратительным бегемотом"
11:41
Трамп вынудил Порошенко пасть в ноги Путину
11:34
"Плохой пацан" Панин похвастался безобразной оргией в День влюбленных
11:30
Закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ доработают
11:19
МОК спихнул на Россию вину за новый скандал
10:56
В сугробе под Москвой нашли тело младенца
10:31
Исинбаева родила сына
10:11
Топ-10 романтичных книг о настоящей любви
09:59
Легендарные шоу Майкла Джексона и Уитни Хьюстон покажут в Москве
09:55
Гость из будущего прошел проверку на детекторе лжи
09:47
Муцениеце – влюбившемуся Прилучному: Либо я, либо она!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Хваткая Цымбалюк-Романовская спелась с Белохвостиковой
Цымбалюк-Романовская впервые созналась в подлом обмане Джигарханяна
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Вызвавшая омерзение Бузова долизалась
Больная раком мать Цымбалюк-Романовской отказалась от операции
За уничтожение Волочковой заплатили несколько миллионов
Шоу-бизнес

Юлия Такшина: Опять приходится себя перебарывать

Юлия Такшина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Юлия Такшина рассказала о работе и личной жизни. Актриса призналась, что сейчас одна, но ее это устраивает.
прочитано 4871 раз

Юлия Такшина умудряется совмещать съемки и воспитание сыновей Ивана и Федора, которых родила от актера Григория Антипенко. "Это моя нормальная типичная жизнь, которой я живу с 2005 года, поэтому все легко. Тем более лето мои дети, как правило, проводят на море. А я проживаю это время в самолетах. Если удается вырваться к ним на пару дней – прекрасно. Это мой привычный образ жизни. Наоборот, сложно, когда работы нет. Вот в декабре был период, когда не было съемок, и я осела дома. Первую неделю меня немного "штормило", я не понимала, как существовать в этих рамках. Утром встала, приготовила завтрак, отвела детей в школу, что-то сделала по дому, купила продукты, приготовила еду, оплатила счета… Даже какая-то легкая депрессия напала", – призналась актриса.

ПО ТЕМЕ

Юлия Такшина рассказала о свадьбе с актером

Юлия Такшина разочаровала родных выбором

Затем, по словам Юлии, она вошла в ритм и даже начала наслаждаться такой жизнью. "И когда эта семейная идиллия вдруг прерывается съемками или гастролями, опять приходится себя перебарывать. Но человек ко всему приспосабливается. Мы с детьми привыкли к такому образу жизни", – цитирует Юлию Такшину teleprogramma.pro.

Публикация от Yulia Takshina (@uliatakshina)

Актриса не скрывает, что сейчас не состоит в романтических отношениях. По словам артистки, пока ее все устраивает. Однако она уверена, что женщина полноценна только рядом с мужчиной. Причем, отметила Такшина, с годами она не стала более требовательной.

"Я считаю, если ты встречаешь действительно своего мужчину, можно закрыть глаза на некоторые недостатки. С возрастом мы становимся мудрее. Если раньше, в молодости, для тебя важны кубики пресса, то сейчас, конечно, об этом можно говорить лишь с улыбкой. Становится важным другое. Чтобы человек действительно был надежным. Чтобы вы мыслили в одном направлении, смотрели в одну сторону. И чтобы было уважение друг к другу", – сказала актриса.

Автор: Наталья Аряева15 февраля 2018, 10:27

комментарии

Политика

Трамп вынудил Порошенко пасть в ноги Путину
Яценюк грозит России международным судом
Назван срок ввода миротворцев в Донбасс
В Крыму активизировались украинские шпионы

Шоу-бизнес

Отощавшая Глюк'oZa сняла обручальное кольцо
Звезда "Дома-2" умерла от "адской смеси"
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
Крутой и Вайкуле стали родителями

Проишествия

Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148
Двигатель Boeing 777 начал разваливаться в полете (видео)
"Просто забыли включить обогрев": Ан-148 погубили пилоты
Львы оставили от браконьера голову и кишки

Lifestyle

Мединский нажаловался на "50 оттенков"
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Самые сексуальные сцены в истории кино
Вышедший из тюрьмы убийца задушил Шкуру
Общество

Названа неожиданная причина крушений самолетов в России

Западные СМИ проанализировали последние авиакатастрофы в стране
Шоу-бизнес

Народ бьет тревогу из-за взрослой дочки и любовника Волочковой

Балерина обнародовала неоднозначное фото
Шоу-бизнес

Шурыгина об эскортнице Рыбке: Молодец, че

Телезвезда высказалась о скандально известной блогерше

Спорт

Россиянина специально покалечили на Олимпиаде

Есть версия, что спортсмена толкнули

Гороскоп

Экстрасенс пообещал боль российским хоккеистам на Олимпиаде
Экстрасенсы: Пассажиров Ан-148 неслучайно собрали вместе
15 февраля станет судьбоносным днем из-за затмения
Как ублажить свою вторую половинку 14 февраля

Фоторепортажи

Сексуальная блондинка показала роскошные ягодицы
Как покорившие Запад супруги принесли России неожиданную награду
Бузова в камуфляже занялась любовью
Омерзительный флешмоб: женщины хвастаются обвисшей грудью

Спорт

За кого болеть в Пхенчхане 15 февраля
Ковальчук нелепо оправдался за поражение от Словакии
Олимпийскую чемпионку затравили за обжорство
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Верная собака насмерть замерзла вместе с хозяйкой в лесу
Забивший бывшую жену до смерти таксист погиб в ДТП при попытке побега
Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе
Безумные регионы: Шестиклассницы подрались из-за "жениха"
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru