Юлия Такшина рассказала о свадьбе с актером

Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина рассказала о личной жизни. Она поведала об отношениях с экс-возлюбленным, актером Григорием Антипенко, и высказалась о новой свадьбе с актером.

Юлия Такшина и Григорий Антипенко являлись одной из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса. Актриса родила возлюбленному двух сыновей. Сейчас старшему – Ивану – десять лет, а младшему – Федору – восемь. Однако семейное счастье продлилось недолго – Юлия и Григорий расстались. Несмотря на разрыв, актеры сумели сохранить человеческие отношения. Более того, Антипенко регулярно навещает сыновей.

"Гриша замечательный отец, мы ездим в отпуск все вместе с сыновьями. Там на отдыхе он поднимает их в шесть утра, идет в горы. И я рада, вижу, что мальчикам это нужно. Бывало, я не справлялась с ребятами, ну никак не слушали – не идут спать, и все. Звонила папе, чтобы он им по-мужски втолковал", – рассказала актриса.

К разрыву с Антипенко Такшина относится философски. "Любая ситуация в жизни – это урок. Я в первую очередь благодарна тому, что вышла из нее с поднятой головой, мне хватило сил на это. Надеюсь, стала мудрее. Хотя вдруг встречу какую-то любовь – и опять в омут с головой. В чувствах сдерживать себя нельзя. Да и не любить невозможно, иначе жизнь потеряет смысл", – уверена Юлия.

Публикация от Yulia Takshina (@uliatakshina) Июл 20 2017 в 8:43 PDT

Актриса призналась. что с течением времени ее взгляды на брак изменились. "Регистрация нужна. Хотя штамп в паспорте никого не убережет от разрыва. Теперь я, если встречу своего мужчину, обязательно еще и обвенчаюсь", – пообещала Такшина.

А еще Юлия не зарекается снова связать жизнь с актером, хотя раньше была убеждена, что больше не будет строить романтические отношения с коллегой. "Сейчас понимаю, что всякое может случиться. Никогда не говори "никогда". Если накроет, никуда не денешься. Мы все люди со своими слабостями", – цитирует Юлию Такшину Woman`s Day. При этом актриса призналась, что в настоящее время она ни с кем не встречается.