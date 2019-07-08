Обещала подумать: Шепелев высказался о браке с Фриске
В планах Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске было оформить отношения после 40-летия певицы, которое она отметила в 2014 году. К этому времени телеведущий сделал артистке предложение.
По словам Шепелева, утром 8 июля, когда Жанна была еще в постели, он вошел в спальню, встал на одно колено и преподнес певице кольцо из белого золота. Подготовленную по этому случаю речь телеведущий забыл – так что, признается он, "что-то мямлил". Жанна, в свою очередь, осталась верна себе и кокетливо обещала подумать. Но уже вечером того же дня дала согласие.
К тому времени уже полгода было известно, что у Жанны Фриске неоперабельная опухоль головного мозга. И вскоре после того, как певица отпраздновала свой день рождения, ее состояние ухудшилось. Так что о браке, по словам Дмитрия Шепелева, забыли, собирали деньги на лечение. Артистка прожила еще год.
Жанна Фриске сама успокаивала Дмитрия Шепелева. Певица говорила, что они и так счастливы, торжественная свадьба им ни к чему, написал телеведущий в книге "Жанна". Ее издали незадолго до очередного дня рождения артистки, которой сейчас исполнилось бы 45 лет, пишет "Царьград.ТВ".
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