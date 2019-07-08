"Незабываемый праздник": на корпоративы продают "эротическое шоу" с покойной Началовой
На сайте концертного агентства "Империя звезд" висит объявление для тех, кто хочет видеть умершую 16 марта Юлию Началову на своем празднике. "Узнать стоимость выступления артиста на Вашем мероприятии, ознакомиться с бытовым и техническим райдером, условиями выступления – обратитесь к менеджерам концертного агентства по телефону (495) 231-01-42", – говорится в объявлении.
"При заказе Юлии Началовой будьте готовы предоставить следующую информацию: дата планируемого мероприятия, тип мероприятия (клубное выступление, кассовое выступление на концертной площадке с продажей входных билетов, День города, заказ на корпоратив, заказ на свадьбу, приглашение на частную вечеринку, новогодний корпоратив, презентация, рекламная акция), город проведения выступления, концертная площадка", – требуют импресарио. И добавляют: "С нами Ваш праздник будет незабываемым!"
Можно предположить, что объявление старое, и его просто забыли снять с публикации. Однако ниже указаны ключевые слова, по которым чаще всего в поисковых системах ищут певицу: "скандал с Юлией Началовой", "график выступлений Юлии Началовой", "рейтинг звезд". Есть там и "эротическое шоу"...
Вот уже несколько месяцев покойную Началову втягивают в скандалы: то пытаются сделать из нее святую, то хотят ее именем назвать улицу, то пишут о суде за квартиру. А в рейтинге упоминаемости звезд в прессе она находится в числе лидеров. Однако как коррелирует предлагаемое к продаже "эротическое шоу" с покойницей – большой вопрос.
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