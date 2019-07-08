Узнавшая о смерти Кожевникова закатила истерику прямо на съемках
Мария Кожевникова бурно отреагировала на известие о трагической гибели хоккейной команды "Локомотив". Трагедия случилась 7 сентября 2011 года. Однако лишь сейчас актриса откровенно рассказала, что почувствовала, когда узнала жуткую новость.
У себя в Instagram Мария Кожевникова опубликовала фото нападающего "Локомотива" Ивана Ткаченко и сообщила, что он анонимно занимался благотворительностью. Якобы футболист переводил внушительные суммы на лечение больных раком детей. "Общая сумма переводов – больше десяти миллионов рублей", – значится в публикации.
"Никогда не забуду эту трагедию, я находилась тогда на съемках фильма, и у меня случилась такая истерика, что пришлось остановить весь процесс", – призналась Кожевникова. И даже спустя годы актриса эмоционально говорит о печальном событии: "Наш генофонд, сильные, красивые, добрые, талантливые мужики! 44 Человека!"
Возможно, Мария Кожевникова еще и потому остро восприняла новость, поскольку является дочерью советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Александра Кожевникова. Да и сама артистка в прошлом серьезно занималась художественной гимнастикой. Она – мастер спорта и чемпионка Москвы.
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