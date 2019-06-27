Многодетная Кожевникова взвыла от вопиющей несправедливости

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Четверг 27 июня
Лента новостей
12:11
Пенсионерка насмерть сбила инструктора по вождению во время экзамена
12:04
"Кошмар какой": Меркель ужаснула новым приступом
11:58
Назван лучший вуз России
11:41
Делягин: Выборы в МГД – политическое фиаско Навального
11:30
Порошенко дерзко пригрозил России санкциями
11:28
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
11:24
Пассажир заснял момент крушения загоревшегося Ан-24 (видео)
11:14
Соловьев заткнул рот вдове Доренко
11:09
Скончался отец Эминема
10:51
"ЕР" предлагает законодательно определить места для камер на дорогах
10:29
Страшные кадры катастрофы Ан-24 в Бурятии
10:05
Пласидо Доминго пропустил спектакль в Мариинке
09:44
Адвокат раскрыл обстоятельства дела о хищениях на "Тольяттиазоте"
09:39
Умерла звезда "Секретных материалов"
09:21
"Аэрофлот" взвинтит цены на билеты
09:00
Трампу прилюдно плюнули в лицо
08:21
Жена Задорнова поставила жирную точку в разборках с Первым каналом
08:07
Десятки пострадавших: жуткие подробности жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске
07:15
Самолет Ан-24 врезался в здание после аварийной посадки: есть погибшие (видео)
06:02
Назван элементарный способ похудеть
06:02
Умер солист группы "Високосный год"
04:22
"Он монстр": молодой любовник растоптал самую сексуальную актрису
02:05
"Вызывала симпатию": Ефремов получает признания после смерти матери
00:13
"Становится нездоровой голова!": Фадеев рассказал о судьбоносных неудачах
22:26
Жесткое ДТП с грузовиком произошло в Татарстане
22:07
"Строительство было колоссальной ошибкой": найдена критическая проблема Крымского моста
21:25
Удар для одинокой Бузовой: стало известно о пополнении в семье футболиста Тарасова
21:14
В Москве арестован "серийный отравитель"
20:45
Путин сменил главу Ингушетии
20:43
"По тактике ножа в спину": известный блогер прилюдно унизил Собчак
20:20
Россия предложила Украине обсудить освобождение моряков
19:53
Рудковская в панике из-за объявившейся дома нечисти
19:29
Россия вернулась в ПАСЕ
19:03
Бизнес-форум "Социума" собрал тысячу единомышленников
18:47
Жилой дом рухнул в результате взрыва в Вене
18:34
Миддлтон страдает от неизлечимой болезни
18:26
Уроженцы Дагестана устроили массовую драку со стрельбой в Петербурге
17:51
"Просто кошмар": Захарову разнесли за неудачный наряд
17:02
"Все очень серьезно": Асмус сделала важное заявление
16:59
Ди Каприо здорово врезали по лицу
16:45
"Никто не сможет повлиять": Топурия прокомментировала свою беременность
16:40
Все фракции Думы поддержали отказ от работы в ПАСЕ в случае ограничения прав делегации
16:16
В "ЕР" предложили продлить прием предложений по развитию Севастополя
16:16
"Не мать": Седокову отхлестали за непотребное поведение
16:04
"Потрясающая!": оголившуюся Лорак "облизали" с ног до головы
16:03
Губернатора Подмосковья просят разобраться с незаконной добычей песка
15:34
"Манипулируют нами": дети сели на шею Юлии Пересильд
15:07
Гагарина о разводе и крутых переменах в жизни: Я в смятении
14:55
Кофеин способствует активному сжиганию жира
14:44
Россия потеряла Кожевникову после громкого скандала с Шепелевым
14:40
Губы Судзиловской вызвали пересуды
14:21
Озвучен сценарий окончательного развала Украины
14:13
"Свершилось!": нашедшая новую любовь Лорак сделала официальное заявление
14:05
"Как она это делает?!": поклонники требуют раскрыть секрет молодости Пугачевой
14:03
Володин призвал болгарских парламентариев к доверительному диалогу
13:57
Знаменитого актера ограбили в Москве
13:56
Телеведущих пытали током в прямом эфире (видео)
13:40
Александр Семчев стал дедушкой
13:29
"Позорно и неприлично!": народная артистка возмущена враньем об отравлении Алибасова
13:28
"Насилие и инцест": Собчак сорвалась на мат из-за дерзкой провокации
13:25
Дума единогласно считает, что в случае ограничения прав делегация России должна покинуть ПАСЕ
13:12
Упал в ноги Коломойскому: опубликован компромат на Зеленского
13:08
"Не ради денег": названа неожиданная причина приезда Пугачевой в Белоруссию
12:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 июня 2019 года
12:52
Судебные приставы выбивают долги Началовой из ее дочери и родителей
12:44
В центре Москвы обманутый дольщик облил себя бензином
12:44
"Уроды": Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией
12:36
В Донбассе задержали группу террористов
12:29
Под Москвой в жутком ДТП с грузовиком погибла женщина
12:12
Бывший гитарист "Песняров" трагически погиб
12:06
"Пышечка": дочь Абрамовича выложила откровенное фото
12:03
Очаровательная Миддлтон побила всеми брошенную Маркл
12:01
"Очень большое недоразумение": Зеленского прилюдно унизили
11:57
Обманутый Собчак Виторган: Предатель никогда не почувствует себя предателем
11:48
Российским водителям пригрозили лишением прав за нечитаемые номера
11:30
Старшую дочь Алсу отправляют на новый сезон шоу "Голос.Дети"
11:28
Тодоренко довела Топалова до инфаркта "адским" видео
11:20
Трагическая новость: постаревшему Лукашенко осталось несколько месяцев
11:12
Обнародован сенсационный секрет брака Гузеевой
11:04
В Саратове сотрудники ФСБ предотвратили теракт
11:01
Памятник строителю и проводнице появится в Москве
10:59
"Началовой от благодарного народа": место для памятника певице выберут на референдуме
10:42
Стало известно о новом романе Плющенко
10:42
"Партак такой!": Савичеву разнесли за нелепую татуировку
10:20
"В животе что-то взорвалось": Петросян внезапно разоткровенничался об Алибасове
10:19
В Башкирии женщина погибла от удара молнии
10:06
Дарт Вейдер задумал штурмовать Верховную раду
09:50
Вдова Доренко жестко припечатала Соловьева в ответ на чудовищные оскорбления
09:44
В Подмосковье поставят самый крупный памятник советскому солдату
09:25
Волочкова побрила киску и показала народу
09:23
В Москве похитили украшения стоимостью почти 4 миллиона рублей
09:08
Резко постаревшая Савельева ужаснула изможденным видом
08:58
Умер актер Валерий Харченко
08:38
"Не стало Аллы Борисовны!": Лазарев раздавлен известием о смерти
08:28
Раскрыт грязный поклеп украинцев на Крымский мост
08:18
Малахова уличили в подлом вранье на шоу
06:02
Гороскоп на июль
04:08
Вырубка лесов вызывает смертельные эпидемии
02:11
Харламов высмеял Малышеву после шуток про Гузееву
00:08
Размякшую в объятьях любовника Лорак предупредили об угрозе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения
Гороскоп на июль
На борту "Союза МС-11" произошла нештатная ситуация
"Надо спасать": народ бьет тревогу из-за изможденной Хлебниковой
"Что он несет?": хающему Россию Кикабидзе устроили взбучку
Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горя от ума"
Шоу-бизнес

Многодетная Кожевникова взвыла от вопиющей несправедливости

Мария Кожевникова. Фото: www.globallookpress.com
Мария Кожевникова возмущена заявлением владимирской чиновницы, которая рекомендует россиянкам рожать прежде, чем получать образование. Актриса уверена, что не следует навязывать свои жизненные принципы другим.
прочитано 445 раз

Актриса и бывший депутат Мария Кожевникова убеждена, что каждый россиянин может сам решить, как распоряжаться своим временем. А заместителю директора Департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной не следует навязывать свое мнение другим.

ПО ТЕМЕ

Россия потеряла Кожевникову после громкого скандала с Шепелевым

 Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

"Мне хочется чиновницу попросить, чтобы она тоже побольше образования получила. Потому что свои жизненные принципы не надо распространять на других", – заявила она.

Мария Кожевникова признала: чем моложе девушка, тем больше у нее здоровья. Однако это не означает, что она не должна получать образование, ведь детей надо учить и обеспечивать. Кроме того, у каждого своя формула безусловного счастья – кому-то надо получить десять образований, кому-то одно, кому-то вообще не надо, заметила актриса.

Владимирская чиновница выступила с громким заявлением 26 июня. По мнению Юлии Арсениной, девушкам надо сначала рожать детей, а потом уже думать об образовании. "У нас вообще очень многие стали друг друга учить, как им жить", – приводит комментарий Марии Кожевниковой "Вечерняя Москва" со ссылкой на РЕН ТВ. Актриса подчеркнула, что чиновникам надо знать свое место.

Автор: Андрей Евлампиев27 июня 2019, 11:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющая Кожевникова прошлась по красной дорожке с другим мужчиной

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Озвучен сценарий окончательного развала Украины
Упал в ноги Коломойскому: опубликован компромат на Зеленского
Трагическая новость: постаревшему Лукашенко осталось несколько месяцев
Раскрыт план бегства Порошенко в Европу

Шоу-бизнес

Клара Новикова откровенно о смертельной болезни
Внучка Ротару шокировала "полуголым" фото
Многодетная Кожевникова взвыла от вопиющей несправедливости
Отравившийся Алибасов показал все после вспыхнувшего скандала

Проишествия

В США жестоко убили россиянку с двумя детьми
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Успенская попала под страшный обстрел

Жертвами разборок стали шесть человек
Общество

Соловьев заткнул рот вдове Доренко

Ведущий посочувствовал Юлии
Шоу-бизнес

"Как у сына Бледанс": Дана Борисова отказалась от второго ребенка

Телеведущая расставила точки над i
Шоу-бизнес

Принц Уильям сделал неожиданное заявление об ориентации своих детей

Герцог Кембриджский готов подержать наследников

Гороскоп

Гороскоп на июль
Гороскоп на неделю
Вышедшего из комы Алибасова готовят к новым испытаниям
Совет на выходные

Фоторепортажи

Страшные кадры катастрофы Ан-24 в Бурятии
Губы Судзиловской вызвали пересуды
Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев
Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения

Спорт

Загитову обвинили в подлой краже
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru