Многодетная Кожевникова взвыла от вопиющей несправедливости

Мария Кожевникова возмущена заявлением владимирской чиновницы, которая рекомендует россиянкам рожать прежде, чем получать образование. Актриса уверена, что не следует навязывать свои жизненные принципы другим.

Актриса и бывший депутат Мария Кожевникова убеждена, что каждый россиянин может сам решить, как распоряжаться своим временем. А заместителю директора Департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной не следует навязывать свое мнение другим.

"Мне хочется чиновницу попросить, чтобы она тоже побольше образования получила. Потому что свои жизненные принципы не надо распространять на других", – заявила она.

Мария Кожевникова признала: чем моложе девушка, тем больше у нее здоровья. Однако это не означает, что она не должна получать образование, ведь детей надо учить и обеспечивать. Кроме того, у каждого своя формула безусловного счастья – кому-то надо получить десять образований, кому-то одно, кому-то вообще не надо, заметила актриса.

Владимирская чиновница выступила с громким заявлением 26 июня. По мнению Юлии Арсениной, девушкам надо сначала рожать детей, а потом уже думать об образовании. "У нас вообще очень многие стали друг друга учить, как им жить", – приводит комментарий Марии Кожевниковой "Вечерняя Москва" со ссылкой на РЕН ТВ. Актриса подчеркнула, что чиновникам надо знать свое место.