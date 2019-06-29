"Урод и старый": Кожевникова заговорила о разводе
Артистка редко делится с поклонниками подробностями личной жизни и практически не публикует совместных снимков с супругом. Знаменитость объяснила свое решение тем, что ее муж Евгений Васильев не хочет быть публичным человеком.
По словам актрисы, поклонники регулярно выдумывают новые сплетни и слухи об ее отношениях с возлюбленным. Некоторые пользователи заявили, что знаменитость скрывает бизнесмена, потому что он "уродливый и старый".
Очередной скандал разгорелся после того, как Мария Кожевникова рассказала, что решила не устраивать пышную свадьбу, а только обвенчалась с предпринимателем. "После передачи, где я сама рассказала, что мы только обвенчались, покатилась новая волна: "Скоро кинет", "Без всего оставит, сама троих детей поднимать будет", – вспомнила артистка.
Всем злопыхателям знаменитость пожелала гармонии и благополучия. Она добавила, что счастлива в браке. "В ответ пожелаю всем любви, взаимопонимания, гармонии и благополучия! Счастливые же люди желают исключительно счастья всем окружающим, всем без исключения!", – заключила Мария Кожевникова.
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