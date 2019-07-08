Хлебникова разоткровенничалась об оставившей ее дочери
Марина Хлебникова часто тревожится за родственников. "У каждого свой страх. Мой страх – это семья. Я больше всего боюсь за дочку. Она у меня одна и, как назло, стоит мне уехать, приключается какая-то коллизия: то потоп, то бровь зашить нужно", – рассказала звезда.
Когда Доминика уехала учиться в Великобританию, певица стала чаще думать о ней, переживать за здоровье дочери. Артистка убеждена: чтобы избавиться от этого страха, нужно просто быть рядом. "Чем больше времени мы вместе, тем лучше я понимаю, что такое быть семьей", – пояснила певица.
Марина Хлебникова не осознавала, как сильно переживает за Доминику, пока не поняла, что сама является дочерью, а родители так же волнуются за ее здоровье и душевное состояние. Отрывок из передачи звезда опубликовала в Instagram.
Артистка родила единственную дочь Доминику в 1999 году от бизнесмена Михаила Майданича. В 2018-м девушка уехала в Великобританию – она получает образование в сфере экономики.
Напомним, что прошлый год стал для Марины Хлебниковой непростым. Осенью она нашла бездыханное тело первого мужа Антона Логинова в своей квартире на Ратной улице в Северном Бутово. Сообщалось, что на компьютере была оставлена предсмертная записка.
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