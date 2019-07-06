Асмус присоединилась к травле Гузеевой
На странице в Instagram артистка попросила подписчиков перечислить имена самых красивых россиянок. В свой список знаменитость включила актрис Юлию Пересильд, Равшану Куркову и Юлию Снигирь.
"В России самые красивые девушки и это бесспорно! Ваш топ 3 самых-самых? Вопрос без подвоха и намеков. Правда, интересно", – обратилась артистка к пользователям. Она также запретила писать ее имя. "А то я вас знаю, наверняка, собрались", – продолжила Кристина Асмус.
Многие пользователи стали называть самых красивых российских знаменитостей. "Ирина Шейк, Марина Александрова, Екатерина Климова", "Регина Тодоренко, Полина Гагарина, Елена Темникова", – выразили мнение пользователи.
На удержался от комментария и юморист Гарик Харламов. Артист ответил на вопрос жены в ироничной манере. "Ну если тебя нельзя называть, тогда: Кристина Асмас, Крустюна Астус и Крастана Асус", – написал он.
Один из пользователей заявил, что самой красивой женщиной в России является телеведущая Лариса Гузеева. Актриса Кристина Асмус не сразу поверила подписчику. "Любимый, а чей-то ты с другого аккаунта пишешь?", – поинтересовалась звезда, намекая на мужа. "Это Гузеева пишет", – возразил ей другой комментатор.
Недавно Гарик Харламов разместил на странице в Instagram ролик, в котором ведущая шоу "Давай поженимся!" танцует под рэп-композицию. Пользователи пришли в восторг от остроумного ролика.
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