"Больной человек": Алибасов публично втоптал сына в грязь
Говоря об отпрыске, шоумен высказался достаточно резко. Знаменитость не одобряет действия Алибасова-младшего.
"Мой сын – больной человек. Я в больнице, а для него это пиар", – втоптал наследника в грязь основатель "На-на".
Бари Алибасов уверен, что сын не навещал его в НИИ Склифосовского. Якобы Бари-младший в то время был занят самопиаром.
"Сын гонит, его там не было. Он решил на этой теме как-то приподняться. Я сам-то путаюсь, а он и подавно не знает, что несет", – говорит продюсер.
Отметим, что ранее Алибасов-младший говорил в интервью, что был первым кому отец позвонил после отравления жидкостью для промывки труб. По словам отпрыска знаменитости, он прибыл к родителю одновременно со "Скорой".
Меж тем Бари Алибасов-старший не знает, звонил ли сыну. Продюсер вообще плохо помнит события того вечера. "Сыну не знаю, как я мог позвонить. Телефона со мной рядом не было", – сказал Бари Алибасов студии Радио "Комсомольская правда".
Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сообщалось, что продюсер группы "На-На" случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожоги внутренних органов. Несколько дней шоумен провел в коме, а затем пошел на поправку. 17 июня продюсера выписали.
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