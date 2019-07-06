"Срочно к инфекционисту!": Муцениеце настигла страшная беда

С актрисой Агатой Муцениеце случилась страшная неприятность. Своими переживаниями знаменитость поделилась в социальных сетях.

Накануне актриса отправилась в лес. Во время прогулки на звезду напал клещ. Пострадавшая заметила опасное насекомое только по дороге в аэропорт. В качестве доказательства Агата Муцениеце разместила в социальных сетях видеозапись, сделанную в лесу.

"Это – психологический триллер! Если приглядеться, то в районе моего уха, на шее, можно увидеть ползущего себе клеща! Да-да!", – подписала ролик актриса. Она посоветовала поклонникам тщательно проверять друг друга после похода в лес.

Однако подписчики не на шутку испугались за здоровье звезды. Многие поклонники заявили, что актрисе нужно немедленно отправиться в больницу. "Клеща на экспертизу!", "Лучше обратиться к доктору. Нужно укол сделать!", "Ужас какой. Но мне кажется, что лучше не рисковать и обратиться к врачу", "Срочно к инфекционистку!", – написали пользователи.

Агата Муцениеце поспешила успокоить всех обеспокоенных подписчиков. "Я пока чувствую себя нормально! Вроде пронесло!", – отметила она. Знаменитость добавила, что при съемках ролика "ни один клещ не пострадал".