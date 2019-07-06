Известная ведущая отказалась верить в грязные махинации Алибасова
В последнее время вокруг Бари Алибасова много шумихи. На протяжении месяца все пристально следят за его здоровьем после того, как шоумен выпил жидкость для прочистки труб и отравился.
"Я читала новости про это и была шокирована, переживала и переживаю сейчас за его здоровье, но позже у меня вызвало удивление то, что в СМИ начали появляться данные, что этот инцидент – шоу, которое приурочено к концерту группы “На-на”, который скоро состоится", – прокомментировала скандальную историю собеседница "Дни.ру". Kira Shine призналась, что не знает, где здесь правда, а где – ложь.
"Иногда, правда, случается у человека горе, а ты уже просто отказываешься верить, потому что так много обмана вокруг! Мы потеряли грань обмана и правды", – отметила ведущая. Она подчеркнула, что Бари Алибасов – легенда, и она не имеет права говорить про такого человека плохо. "Как минимум, потому что он старше меня, и как максимум все, чего он достиг в жизни, заслуживает только восхищения", – добавила модель.
"Если это все-таки действительно пиар-ход, то по отношению к своим поклонникам, конечно, артист поступает очень плохо и неуважительно", – заключила Kira Shine.
Она решилась на радикальный шаг
Артист находится в Юрмале
Результаты исследования шокировали
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