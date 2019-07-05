Отказались проводить: на "Евровидение-2020" наплевали с высокой колокольни
Как известно, победителем "Евровидения – 2019" был признан голландский исполнитель Дункан Лоуренс. Поэтому международный музыкальный конкурс должен пройти в следующем году в Нидерландах.
Однако 5 июля власти Амстердама заявили, что не примут у себя участников "Евровидения", сообщает Metro. Дело в том, что концертный зал Ziggo Dome, где должны были пройти концерты, в запланированные для конкурса дни будет занят.
Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что зал уже забронировали ранее. Причем, площадка будет занята за восемь недель до предполагаемой даты "Евровидения". После того, как Амстердам плюнул на "Евровидение" с высокой колокольни, власти страны решают, в каком городе провести песенный конкурс – Роттердаме, Утрехте, Ден Боше, Арнхеме или Маастрихте. Победителя объявят в августе.
Напомним, "Евровидение – 2019" прошло в Тель-Авиве. Представитель России Сергей Лазарев со своей песней Scream занял третье место. "Для меня очень важно было выступить хорошо. Так, чтобы это было достойно, показать себя с другой стороны. Я все эти задачи выполнил… Россию не подвел, так что все хорошо", – ранее прокомментировал певец свой результат.
Второе место на "Евровидении -2019" занял итальянский певец Мамуд. Трансляцию конкурса посмотрели 182 миллиона человек.
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