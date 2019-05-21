Заявлено об участии Бузовой в "Евровидении-2020"
Агент знаменитости Антон Богословский сделал заявление. По его словам, предложения участвовать в "Евровидении-2020" Ольге Бузовой пока не поступали, но это вполне возможно.
"Первый канал, наверное, кого-то выберет… Сначала нам должно прийти предложение на рассмотрение, затем Ольга рассмотрит и можно будет о чем-то говорить", – цитирует Богословского Teleprogramma.pro. Представитель Бузовой отметил, что они еще "не отошли" от прошедшего "Евровидения".
Как писали "Дни.ру", в этом году Россию на песенном конкурсе представлял Сергей Лазарев с песней Scream. По итогам зрительского голосования он занял третье место.
Ранее Ольга Бузова опубликовала откровенный пост в Instagram об отношениях с людьми. Она призналась, что никак не может привыкнуть к тому, что ее предают те, кому она доверилась. Звезда пожаловалась, что сильно расстраивается и плачет из-за этого.
Некоторые пользователи соцсети предположили, что Ольга Бузова снова переживает по поводу разрыва с мужем – футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен женился на модели Анастасии Костенко, а телеведущая и певица после расставания все еще одинока. Другие считают, что звезда страдает вовсе не из-за него, и потребовали назвать имя обидчика.
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