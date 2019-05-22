"Давно заждался своего шанса": засидевшегося Панайотова послали на "Евровидение-2020"

Талантливый певец явно заждался своего звездного часа. Александр Панайотов должен представлять Россию на международном песенном конкурсе в следующем году, уверен эксперт Совета по развитию информационного общества Вадим Манукян.

По словам собеседника "Дни.ру", призовые места на "Евровидении" для нашей страны уже стали нормой. При этом Манукян считает, что проблема в том, что от России, по сути, в последние годы в главном музыкальном конкурсе Европы участвуют одни и те же лица.

"Два года Билан, два года Лазарев, два года в силу определенных обстоятельств Самойлова. Ну не Полину Гагарину же второй раз посылать или сестер Толмачевых. Нет, со всей этой историей бесконечных повторов пора заканчивать", – заявил эксперт. Вместе с тем, по его мнению, Филиппа Киркорова привлекать нужно продолжать и дальше. "Его участие в качестве продюсера на "Евровидении" – это практически гарантия призового места", - отметил Манукян.

Также эксперт сообщил, кого из артистов считает нужным послать на "Евровидение-2020". "А вот в качестве участника, мне кажется, давно уже пора посылать Александра Панайотова", – заявил Вадим Манукян.

"Парень уже давно заждался своего шанса, объективно один из лучших певцов из тех, кого еще на "Евровидении" не задействовали. Если бы не странный выбор в пользу Самойловой, то в 2017 году по всем приметам должен был ехать в Киев именно Александр Панайотов. Причем, он бы там точно выступил, а не остался бы в Москве", – считает эксперт.

Вадим Манукян призвал генерального директора Первого канала Константина Эрнста в следующем году не рассматривать другие кандидатуры, а сразу объявить, что на "Евровидение" в Нидерланды едет Александр Панайотов. "Это было бы справедливо", – резюмировал эксперт.