"Давно заждался своего шанса": засидевшегося Панайотова послали на "Евровидение-2020"
По словам собеседника "Дни.ру", призовые места на "Евровидении" для нашей страны уже стали нормой. При этом Манукян считает, что проблема в том, что от России, по сути, в последние годы в главном музыкальном конкурсе Европы участвуют одни и те же лица.
"Два года Билан, два года Лазарев, два года в силу определенных обстоятельств Самойлова. Ну не Полину Гагарину же второй раз посылать или сестер Толмачевых. Нет, со всей этой историей бесконечных повторов пора заканчивать", – заявил эксперт. Вместе с тем, по его мнению, Филиппа Киркорова привлекать нужно продолжать и дальше. "Его участие в качестве продюсера на "Евровидении" – это практически гарантия призового места", - отметил Манукян.
Также эксперт сообщил, кого из артистов считает нужным послать на "Евровидение-2020". "А вот в качестве участника, мне кажется, давно уже пора посылать Александра Панайотова", – заявил Вадим Манукян.
"Парень уже давно заждался своего шанса, объективно один из лучших певцов из тех, кого еще на "Евровидении" не задействовали. Если бы не странный выбор в пользу Самойловой, то в 2017 году по всем приметам должен был ехать в Киев именно Александр Панайотов. Причем, он бы там точно выступил, а не остался бы в Москве", – считает эксперт.
Вадим Манукян призвал генерального директора Первого канала Константина Эрнста в следующем году не рассматривать другие кандидатуры, а сразу объявить, что на "Евровидение" в Нидерланды едет Александр Панайотов. "Это было бы справедливо", – резюмировал эксперт.
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