"Я чувствовала смерть": Апина рассказала о жизни после развода
Поддержка дочери и музыка помогли Алене Апиной удержаться на плаву в самый трудный период жизни. Звезда 90-х призналась, что наделавший много шума клип "Близость" стал ее "постразводной" темой. Пережившая в 2017 году расставание с супругом певица хотела показать, что и в 50 с лишним лет женщина прекрасна.
"Вот мне 50 и я знаю, что я еще прекрасна, а оценить это некому, кроме как себя любимой. Никто не похвалит. И я подумала, и решила, что надо как-то оставить всю эту красоту в историческом пространстве", - рассказала Алена Апина в интервью писательнице и психологу Нике Набоковой.
После выхода клипа "Близость" в соцсетях началась настоящая вакханалия. Ролик набирал миллионные просмотры, при этом в комментариях артистку разносили в пух и прах и выливали на нее ушаты грязи. По словам Алены Апиной, она чуть не сошла с ума. Артистка признается, что буквально чувствовала смерть.
Особенно больно было Алене Апиной, когда бывший муж, вместо того, чтобы поддержать ее, присоединился к злопыхателям. "Он позвонил и сказал, мол, когда я был рядом, я все-таки держал тебя в рамках. Я думал, что ты умная. Но стоило только тебе сойти с ума, как ты всем трусы показала", – приводит рассказ певицы "Комсомольская правда".
Артистка подчеркнула, что пережить трудный период ей помогла дочь. Она просто отбирала у Алены Апиной телефон, чтобы певица не читала грязных комментариев. Кроме того, очистить голову от негатива Апиной помогла музыка.
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