"Суперженщина": вывалившая грудь Апина возбудила россиян
Звезда 90-х поделилась фото с концерта в Санкт-Петербурге. Исполнительницы вышла на сцену в достаточно смелом наряде —черных кожаных леггинсах и полупрозрачной блузке с глубоким декольте.
"На открытии клуба МОСКВА в Питере! Спасибо за фотку!" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.), – подписала Алена Апина кадр. Большинство поклонников оценили образ певицы и отметили, что она прекрасно выглядит и находится в отличной форме.
"Алена супер!!! Молодым даст фору!!!", "Фотка огонь!!!", "Супер-женщина", "Елена, какая же Вы красивая!!! Яркая, женственная, энергичная!!! Фотка – класс!", "Вау, секси", "Красотка", – написали комплименты Алене Апиной возбужденные ее роскошными формами россияне.
Отметим, что Алена Апина продолжает активно выступать и заниматься творчеством. Певица отлично выглядит и не стесняется демонстрировать фигуру, публикуя смелые снимки в соцсети.
Напомним, в конце марта она снялась в одной рубашке во время отдыха в Испании. Фото собрало массу положительных комментариев. Впрочем, нашлись и недовольные. По их мнению, эксплуатировать эпатаж и "обнаженку" в таком возрасте недопустимо. Сама Алена Апина иронически относится к негативным комментариям и благодарна за позитивные отзывы.
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