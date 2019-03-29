54-летняя Алена Апина снялась без штанов
В августе Алена Апина отметит круглую дату. Однако возраст – явно не про нее. Певица обладает энергией, потрясающей работоспособностью и смелостью. Артистка идет на любой эксперимент с внешним видом. Она не боится сниматься даже без одежды. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Апина выложила фотографию, на которой запечатлена в одной белоснежной рубашке на несколько размеров больше.
Фото сделано в Испании, на балконе, на фоне синевы моря и небес. Алена продемонстрировала стройные ножки без обуви. Многочисленные поклонники пришли в восторг от увиденного и осыпали ее комплиментами. Впрочем, нашлись и недовольные. По их мнению, эксплуатировать эпатаж и "обнаженку" в таком возрасте недопустимо.
Сама певица с иронией относится к негативным комментариям и благодарна за позитивные отзывы. Алена Апина относится к той редкой категории артистов отечественного шоу-бизнеса, которые не прибегают к модным пластическим операциям, ничего себе не режут, не колют.
Популярная исполнительница могла давно сделать круговую подтяжку, ринопластику и блефаропластику. Некоторые меняют свои черты даже из-за мелкого недочета, но Алена Апина принимает себя такой, какая есть. Более того, артистка смело выставляет свои фотографии на суд общественности, на которых снята без грамма косметики.
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