Кожевникова возбудила народ вывалившейся грудью

Мария Кожевникова нашла эффективный способ ободрить страдающих от июльских холодов фанатов. Снимок с откровенным декольте согрел поклонников.

Мария Кожевникова, как и большиснвто россиян, переживает из-за не по-июльски прохладной погоды. Звезда сериала "Универ" решила поддержать своих поклонников. Экс-депутат Госдумы решила задачу, опубликовав в Instagram снимок, на котором предстала в облегающем топе с довольно откровенным декольте.

"Что-то погода перестала нам улыбаться – и так весь июль, если верить прогнозам", – подписала фотографию актриса.

Эффект превзошел ожидания – фанаты признались, что теперь страдают от жары. "Ох, Мария, какие теперь мысли о непогоде могут быть…", "Согрели, спасибо", "Жара", "Явно стало теплее, если не горячее", "Погода стала сразу лучше", – пишут комментаторы под постом Марии Кожевниковой.

Недавно популярная актриса прокомментировала слухи о разрыве с супругом. Некоторые пользователи заявили, что знаменитость скрывает бизнесмена, потому что он "уродливый и старый". Однако Мария Кожевникова всем злопыхателям пожелала пожелала гармонии и благополучия в жизни – добавив, что счастлива в браке с евгением Васильевым.

