Кожевникова возбудила народ вывалившейся грудью
Мария Кожевникова, как и большиснвто россиян, переживает из-за не по-июльски прохладной погоды. Звезда сериала "Универ" решила поддержать своих поклонников. Экс-депутат Госдумы решила задачу, опубликовав в Instagram снимок, на котором предстала в облегающем топе с довольно откровенным декольте.
"Что-то погода перестала нам улыбаться – и так весь июль, если верить прогнозам", – подписала фотографию актриса.
Эффект превзошел ожидания – фанаты признались, что теперь страдают от жары. "Ох, Мария, какие теперь мысли о непогоде могут быть…", "Согрели, спасибо", "Жара", "Явно стало теплее, если не горячее", "Погода стала сразу лучше", – пишут комментаторы под постом Марии Кожевниковой.
Недавно популярная актриса прокомментировала слухи о разрыве с супругом. Некоторые пользователи заявили, что знаменитость скрывает бизнесмена, потому что он "уродливый и старый". Однако Мария Кожевникова всем злопыхателям пожелала пожелала гармонии и благополучия в жизни – добавив, что счастлива в браке с евгением Васильевым.
Яркие подробности случившегося
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