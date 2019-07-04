"Не копайтесь в грязи": известная певица вступилась за оплеванного Фадеева

Артистка вступилась за продюсера после того, как скандальный блогер Лена Миро оплевала его в своих заявлениях о том, что у него есть гарем из секс-рабынь. "Если каждый артист, блогер, эксперт, политик будут говорить свои выводы и домыслы, придумывая какие-то факты, которые им на руку, то скоро, думаю, весь шоу-бизнес пойдет к чертям собачим. Кроме г*** ничего не останется!" – высказалась певица в беседе с "Дни.ру".

"Люди, не обсуждайте тем, не зная истинных причин, не копайтесь в грязи, занимайтесь собой и своим творчеством. Покажи людям, кто ты!!! А не докапывайся до других… Лена Миро в том числе!" – заявила Кристина Есаян. При этом она добавила, что знает коллег по творческому цеху, продюсеры которых действительно переходили черту и склоняли их к интимным отношениях. "Но в данном случае люди просто хайпуют", – уверена певица.

Напомним, ранее Лена Миро отметила, что не сомневается в словах подопечных Максима Фадеева Ольги Серябкиной и Елены Темниковой. "Одна солистка вполне могла жить с другой, но это не мешало ведь им обеим быть секс-рабынями своего продюсера, верно?", – рассуждала блогер.

Как писали "Дни.ру", ранее Елена Темникова рассказала, что у Максима Фадеева и Ольги Серябкиной был роман, который продюсер и певица старались скрыть от других. По словам певицы, от этого окружающим становилось не по себе.