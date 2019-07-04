Изменившаяся Марина Хлебникова выступила с заявлением

В последнее время народ говорит не столько о творчестве Марины Хлебниковой, сколько о том, что певица страдает от алкоголизма. На фоне подобных пересудов артистка выступила с заявлением.

Марина Хлебникова развеяла слухи о своем пристрастии к спиртному. В Instagram исполнительница разместила официальное сообщение о гастрольном туре по югу России и Крыму.

"Краснодарский край! Я и звезды 90-х (Михаил Муромов, Кай Метов, Сергей Дубровин, "Стрелки", "140 ударов в минуту", "Сектор Газа") едем к вам в гости!" – объявила Хлебникова. Она опубликовала афишу мероприятия, сопроводив ее списком городов, которые планирует посетить с концертами.

Многочисленные подписчики бурно отреагировали на заявление артистки. Фанаты порадовались скорой встрече с любимой певицей, а некоторые с сожалением отметили, что их города нет в перечне.

При этом абсолютно все интернет-пользователи с радостью восприняли новость о концертах звезды. По их словам, человек, страдающий от алкоголизма, не может выступать, да еще и колесить с гастролями.

Слухи о ее пристрастии к спиртному возникли после того, как Марина Хлебникова появилась в передаче Андрея Малахова, посвященной продюсеру Бари Алибасову. Певица, давно не дававшая интервью и не появлявшаяся на светских мероприятиях, пришла в полупрозрачном наряде, сквозь который зрители разглядели изменившуюся фигуру.

Артистка разрыдалась, упав на грудь Алибасову и признавшись, что очень волновалась за него. После выхода шоу в эфир зрители назвали поведение и внешность Марины Хлебниковой крайне подозрительными.

Ранее в интервью певец Шура озаботился состоянием коллеги. "Я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит… Мать моя женщина! Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Очень страшное фото. Мой друг с ней фотографировался. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу. Что-то там… Алкашка, я думаю", – предположил артист в шоу Насти Ивлеевой.

