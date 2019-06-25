"Надо спасать": народ бьет тревогу из-за изможденной Хлебниковой

Появление Марины Хлебниковой в шоу Андрея Малахова стало настоящей сенсацией. Общественность бьет тревогу из-за внешнего вида некогда популярной певицы.

Марина Хлебникова появилась в передаче Андрея Малахова, посвященной продюсеру Бари Алибасову. Певица, давно не дававшая интервью и не появлявшаяся на светских мероприятиях, пришла в светлом полупрозрачном наряде, сквозь который зрители разглядели чрезвычайно тонкую фигуру.

Артистка разрыдалась, упав на грудь Алибасову и признавшись, что очень волновалась за него. "Ты мне как отец родной. Ты это понимаешь? Я не могу. Что? Дурак. Ляг, ляг. Я даже смотреть на тебя не могу. Я так рада тебя видеть, но больше всего я хочу тебя убить! Мы все твои дети, мы все тебя любим", – заявила Хлебникова.

Интересно, что в эфире другого шоу певец Шура всерьез озаботился состоянием артистки. "Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит… Мать моя женщина! Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Это очень страшное фото. Мой друг с ней фотографировался. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу. Что-то там… Алкашка, я думаю", – сказал артист в шоу Насти Ивлеевой.

Поклонники обеспокоились здоровьем Марины. В Сети бурно обсуждают, как помочь певице. Не осталась в стороне и телеведущая Дана Борисова. В Instagram она опубликовала скриншоты новостей о звезде. "Сегодня позвонило пять человек, я солидарна Марину Хлебникову надо спасать (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявила Дана Борисова.

Однако сама певица не считает, что у нее проблемы. "Прости Господи", – только и сказала Марина Хлебникова в ответ на комментарий Шуры.