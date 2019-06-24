Нарколог объяснил ужасный вид Хлебниковой

Марина Хлебникова, скорее всего, страдает от невроза. Признаков алкогольной зависимости, о которой говорили коллеги певицы, специалисты не заметили. Эксперты объяснили состояние актрисы.

Марина Хлебникова для своего возраста – певице 53 года - выглядит вполне нормально. Даже если сравнивать ее с коллегами по шоу-бизнесу, которые регулярно прибегают к услугам косметологов.

"Такой внешний вид не может говорить исключительно об алкогольной зависимости. Не могу согласиться с Шурой, который назвал ее алкоголичкой. Совсем не факт!", – заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Врач подчеркнул, что женщины стареют быстро, особенно если не делают никаких процедур. А певице, вполне возможно, сейчас просто не хочется заниматься своей внешностью, отметил медик.

Певица появилась в программе Андрея Малахова, посвященной выздоровлению Бари Алибасова. Марина Хлебникова сильно нервничала, так что некоторые участники программы после эфира заявили о ее пристрастии к алкоголю.

Однако Казанцев заметил, что певицу ни разу не ловили за чрезмерным употреблением алкоголя, а по мешкам под глазами нельзя судить о зависимости. Эксперт считает, что певица может страдать неврозом. "После посттравматического состояния, а потеря близкого – это травматическое состояние для психики, нередко развивается невроз. Если за год она с ним справится, то хорошо. Если нет, то состояние переходит в невротическое", – заявил врач в интервью изданию Teleprogramma.pro.

В прошлом году ушел из жизни первый муж Марины Хлебниковой, Антон Логинов. Артистка после этого перестала появляться на публике и отказывалась давать интервью. Певица сильно похудела - по некоторым данным, Хлебникова весит 40 килограммов.