Нарколог объяснил ужасный вид Хлебниковой
Марина Хлебникова для своего возраста – певице 53 года - выглядит вполне нормально. Даже если сравнивать ее с коллегами по шоу-бизнесу, которые регулярно прибегают к услугам косметологов.
"Такой внешний вид не может говорить исключительно об алкогольной зависимости. Не могу согласиться с Шурой, который назвал ее алкоголичкой. Совсем не факт!", – заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Врач подчеркнул, что женщины стареют быстро, особенно если не делают никаких процедур. А певице, вполне возможно, сейчас просто не хочется заниматься своей внешностью, отметил медик.
Певица появилась в программе Андрея Малахова, посвященной выздоровлению Бари Алибасова. Марина Хлебникова сильно нервничала, так что некоторые участники программы после эфира заявили о ее пристрастии к алкоголю.
Однако Казанцев заметил, что певицу ни разу не ловили за чрезмерным употреблением алкоголя, а по мешкам под глазами нельзя судить о зависимости. Эксперт считает, что певица может страдать неврозом. "После посттравматического состояния, а потеря близкого – это травматическое состояние для психики, нередко развивается невроз. Если за год она с ним справится, то хорошо. Если нет, то состояние переходит в невротическое", – заявил врач в интервью изданию Teleprogramma.pro.
В прошлом году ушел из жизни первый муж Марины Хлебниковой, Антон Логинов. Артистка после этого перестала появляться на публике и отказывалась давать интервью. Певица сильно похудела - по некоторым данным, Хлебникова весит 40 килограммов.
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