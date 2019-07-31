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Вслед за Началовой: Кравец рыдает после сообщения врача о раке груди

Фото: www.globallookpress.com
До вчерашнего дня Алена Кравец жила безмятежно – светские рауты, приемы, тусовки, вечеринки, съемки, путешествия. Гром грянул, как это часто бывает, среди ясного неба.
прочитано 1490 раз

На сайте Росздравнадзора появилось сообщение: "Использование текстурированных грудных имплантатов Biocell компании Allergan, по информации производителя, может привести к возникновению анапластической крупноклеточной лимфомы". Попросту говоря – к редкой форме рака. 

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Американское Управление по надзору за качеством медикаментов провело исследование и сообщило, что у 500 женщин после операции по моделированию груди при помощи этих имплантатов выявили онкологию, еще 12 скончались. Тревожная статистика вынудила компанию-производителя отозвать свою продукцию с рынка. От опасных имплантатов, пишет сайт Vesti.ru, отказались в США, Канаде, Франции и Австралии.

При чем тут Алена Кравец? Да ведь у нее, как и у многих звезд, стоят именно эти имплантаты! "Операцию я делала в Швейцарии, в Женеве, пять лет назад, – плачет Алена. – Она мне обошлась в 20 тысяч швейцарских франков (1 279 222 рубля по сегодняшнему курсу Центробанка. – Прим. ред.). Долго выбирала и клинику, и имплантаты. Доктора тамошние меня убедили ставить самые дорогие и лучшие имплантаты Alergan. И теперь такие новости!"

Узнав, что ей грозит рак, Кравец плакала целый день, а вечером с горя даже выпила бокал вина, хотя прежде за ней такого не водилось. Между тем дамам, вставившим опасные имплантаты, врачи советуют регулярно проходить обследования и делать УЗИ. Впрочем, все под Богом ходим...

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Публикация от Алёна Кравец�� (@kravetsalena)

Напомним, что певица Юлия Началова в 2007 году тоже увеличила грудь до четвертого размера, а позже пожалела, поскольку едва не погибла. Ведь внедрить в организм инородное тело – все равно что жить на складе химических отходов.

Вероятность серьезных осложнений, в том числе и развития рака, была высока, поэтому Юлия решила вернуть прежнюю форму груди. Однако во время операции врачи занесли инфекцию – началось заражение, стали отказывать почки.

"Мой ослабленный организм не хотел бороться. Я ощущала, как из меня буквально уходит жизнь. В голову лезли черные мысли", – рассказывала Началова. Весной 2018 года ее жизнь оборвалась. Специалисты уверены: здоровье подорвала, в том числе, пластика груди.

Автор: 31 июля 2019, 11:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Полька с грудью восьмого размера покоряет мир

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Не велика потеря.
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