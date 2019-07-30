"Билет в один конец": Волочкова накупила трусов и уехала из России

Анастасия Волочкова радует в Instagram поклонников и журналистов фотографиями и видео из Греции. Танцовщица без устали демонстрирует великолепную растяжку и сексуальные купальники, больше похожие на ниточки.
"Мои дорогие, мой отдых начался. Я очень много трудилась физически, готовясь к премьере моего спектакля "Балерина в зазеркалье цирка", и этот отдых заслужила. Билет у меня в один конец, и это свобода", – написала Волочкова.
Артистка призналась, что любит Грецию не меньше Мальдив: "Это два моих любимых райских места на земле. В Греции у меня замечательные друзья! Отдых будет нескучным! Как и я сама. Я так люблю излучать позитив! И тем, кто знает меня лично, известно, что со мной всегда светло. И вам всем хорошего отдыха!"
Перед отъездом Анастасия Волочкова заглянула в свой любимый магазин нижнего белья от всемирно известного бренда. "Ну и в этот раз восемь пар кружевных трусиков мои!" – кокетливо сообщила звезда, выложив фотографию на фоне названия торговой точки. Правда, хвастаться покупками Анастасия Волочкова не стала.
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