Травмированная Волочкова намекнула на беременность

Анастасия Волочкова продолжает интриговать относительно своего возлюбленного. Балерина уточнила, почему перестала публиковать откровенные фото, и высказалась о свадьбе.

Анастасия Волочкова отметила, что демонстрирует фото в бикини, когда бывает на отдыхе. А сейчас она по восемь часов проводит в репетиционном зале, готовясь к спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка". Все свободное время артистка проводит с любимым мужчиной, которого по-прежнему не намерена показывать общественности.

"Мы вместе девять месяцев. Это большой срок, за это время жизнь могла родиться", – намекнула она на беременность. Волочкова отметила, что возлюбленный очень ревнив, но не запрещает фотографироваться в откровенных нарядах или демонстрировать фирменный шпагат.

"Наши отношения построены на доверии. Мы даем друг другу свободу: я занимаюсь творчеством, а у него свои дела, бизнес. Конечно, он боится, что меня уведут. Ну а что делать? Я ему говорю: "Ты же все равно никому меня не отдашь!" – рассказала балерина.

Анастасия призналась, что мечтает о свадьбе. "Не знаю, когда мы с моим возлюбленным поженимся, но мысли такие есть. Ему же 38 лет. Он ни разу не был женат. Детей тоже нет. Так что я сейчас в предвкушении новой свадьбы", – цитирует Волочкову сайт "Комсомольская правда".

К слову, при подготовке к спектаклю балерина сильно подвернула ногу. "Боль была дикая, но я не пропустила ни одной репетиции! Перевязала ногу эластичным бинтом и продолжила работу", – похвасталась Анастасия Волочкова.