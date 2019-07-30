Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 июля 2019 года

Помощник высказался о разводе Михаила Галустяна
Несколько дней назад СМИ написали о том, что в отношениях Михаила Галустяна и его супруги Виктории наступил непростой период. Представитель артиста прокомментировал эти слухи.
Пассажиры лайнера, направлявшегося в Барнаул, заметили юмориста в компании незнакомки. На вопросы поклонников о личной жизни артист ответил, что расстался с Викторией. Журналисты связались с официальным представителем Михаила Галустяна, чтобы выяснить все подробности.
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